В Челябинске завершился конкурс красоты «Рожденная побеждать». Первая леди региона побывала на мероприятии и рассказала, насколько это было важно для девушек и женщин в инвалидных колясках.
«Уже в седьмой раз проходит конкурс красоты для девушек и женщин в инвалидных колясках. Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой. Кто-то никогда не мог ходить, кто-то потерял эту возможность в результате травм. У каждой своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.
Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поблагодарила всех, кто помогал и помогает конкурсанткам поверить в себя, реализовать свои таланты и способности. По ее словам, для каждой — это шаг в новый мир возможностей и самореализации.
В седьмом сезоне помимо Челябинской области на финале представлены города Москва и Санкт-Петербург, Орловская, Ленинградская, Свердловская, Тверская области, Республика Карелия, Луганская народная республика и Республика Беларусь
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
За 6 лет в проекте уже приняли участие 73 конкурсантки из 54 городов России и зарубежья
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
По словам Ирины Текслер, у каждой участницы конкурса своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой
В Челябинске завершился конкурс красоты «Рожденная побеждать». Первая леди региона побывала на мероприятии и рассказала, насколько это было важно для девушек и женщин в инвалидных колясках. «Уже в седьмой раз проходит конкурс красоты для девушек и женщин в инвалидных колясках. Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой. Кто-то никогда не мог ходить, кто-то потерял эту возможность в результате травм. У каждой своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поблагодарила всех, кто помогал и помогает конкурсанткам поверить в себя, реализовать свои таланты и способности. По ее словам, для каждой — это шаг в новый мир возможностей и самореализации.