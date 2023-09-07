07 сентября 2023

Жена челябинского губернатора побывала на конкурсе красоты «Рожденная побеждать». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, портрет, текслер ирина
По словам Ирины Текслер, участницы приехали в город 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой Фото:

В Челябинске завершился конкурс красоты «Рожденная побеждать». Первая леди региона побывала на мероприятии и рассказала, насколько это было важно для девушек и женщин в инвалидных колясках.

«Уже в седьмой раз проходит конкурс красоты для девушек и женщин в инвалидных колясках. Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой. Кто-то никогда не мог ходить, кто-то потерял эту возможность в результате травм. У каждой своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поблагодарила всех, кто помогал и помогает конкурсанткам поверить в себя, реализовать свои таланты и способности. По ее словам, для каждой — это шаг в новый мир возможностей и самореализации.

В седьмом сезоне помимо Челябинской области на финале представлены города Москва и Санкт-Петербург, Орловская, Ленинградская, Свердловская, Тверская области, Республика Карелия, Луганская народная республика и Республика Беларусь
В седьмом сезоне помимо Челябинской области на финале представлены города Москва и Санкт-Петербург, Орловская, Ленинградская, Свердловская, Тверская области, Республика Карелия, Луганская народная республика и Республика Беларусь
Фото:
Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой
Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой
Фото:
За 6 лет в проекте уже приняли участие 73 конкурсантки из 54 городов России и зарубежья
За 6 лет в проекте уже приняли участие 73 конкурсантки из 54 городов России и зарубежья
Фото:
По словам Ирины Текслер, у каждой участницы конкурса своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой
По словам Ирины Текслер, у каждой участницы конкурса своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой
Фото:

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В Челябинске завершился конкурс красоты «Рожденная побеждать». Первая леди региона побывала на мероприятии и рассказала, насколько это было важно для девушек и женщин в инвалидных колясках. «Уже в седьмой раз проходит конкурс красоты для девушек и женщин в инвалидных колясках. Участницы приехали в Челябинск 29 августа и 10 дней плотно занимались подготовкой. Кто-то никогда не мог ходить, кто-то потерял эту возможность в результате травм. У каждой своя пронзительная история жизни, страданий, борьбы и победы над собой», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Жена губернатора Алексея Текслера, Ирина поблагодарила всех, кто помогал и помогает конкурсанткам поверить в себя, реализовать свои таланты и способности. По ее словам, для каждой — это шаг в новый мир возможностей и самореализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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