В Магнитогорске «Жизньмарт» вернет деньги за еду, которая не понравилась

Первый магазин сети в Магнитогорске будет большого формата Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске 9 сентября откроют первый магазин «Жизньмарт», который обещает возвращать деньги за еду и продукты, качество которых не устроило покупателей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, в 2023 году открытие будет не единственным.

«Магазин будет возвращать деньги за еду, если она не понравилась. И таких магазинов в Магнитогорске будет два. Открытие второго состоится до конца 2023 года», — уточнили в URA.RU в «Жизньмарте».

Первый магазин откроют на улице Ленина, 58, второй — на Западном шоссе, 448а. Обе торговые точки имеют большой формат, площадь которого выше 100 кв метров. Магазины будут иметь обширную зону кофе.

Открытие магазина на улице Ленина начнется в 12 часов. Посетителям предложат за рубль получить онигири из риса с начинкой, завернутого в водоросли нори. Также пришедшим на открытие будет доступен бесплатный кофе. Условием является подписка на чат друзей. Для малышей сотрудники подготовили аквагрим и сахарную вату.

В планах компании также есть открытие магазина в Миассе. В данный момент с потенциальным партнером ведутся переговоры. Ожидается, что в Челябинске до конца года будет работать 11 магазинов большой формата.