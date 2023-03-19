19 марта 2023

Торговая сеть из Екатеринбурга откроет новые магазины в Миассе и Магнитогорске

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Уральская торговая сеть расширит присутствие за счет Миасса и Магнитогорска Фото:

Торговая сеть «ЖизньМарт» из Екатеринбурга откроет в Миассе и Магнитогорске Челябинской области первые магазины. Как URA.RU сообщил директор по развитию сети Иван Вульфович, в городах заработает три торговые точки.

«Франчайзи в Магнитогорске и Миассе уже работают. Откроем три магазина большого формата: два в Магнитогорске, один — в Миассе», — рассказал URA.RU Вульфович.

В настоящее время франчайзи обучаются, идет подбор помещений. Большой формат предполагает открытие магазинов площадью от 100 до 200 квадратных метров. Партнеры сети получают возможность использования бренда, фирменного программного обеспечения и ассортимента, который формируется централизованно и во многом состоит из товаров местных брендов.

Чтобы определить будущее месторасположение магазина, специалисты «ЖизньМарта» географически изучают рынок, рассчитывая проходимость и оборот. Ожидается, что в Миассе торговые помещения заработают в июле—августе, в Магнитогорске — в апреле—июле.

Также продолжится экспансия в Челябинск. Сейчас здесь открыто три магазина большого формата, 24 марта на улице Труда откроется четвертый, а к концу года таких станет 11. В первом полугодии также откроется 3-4 точки малого формата с базовой площадью в 50 квадратных метров. Челябинск полностью «укомплектован» франчайзи — их три. Один из запланированных к открытию в Челябинске магазинов будет работать в формате кафе.

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Торговая сеть «ЖизньМарт» из Екатеринбурга откроет в Миассе и Магнитогорске Челябинской области первые магазины. Как URA.RU сообщил директор по развитию сети Иван Вульфович, в городах заработает три торговые точки. «Франчайзи в Магнитогорске и Миассе уже работают. Откроем три магазина большого формата: два в Магнитогорске, один — в Миассе», — рассказал URA.RU Вульфович. В настоящее время франчайзи обучаются, идет подбор помещений. Большой формат предполагает открытие магазинов площадью от 100 до 200 квадратных метров. Партнеры сети получают возможность использования бренда, фирменного программного обеспечения и ассортимента, который формируется централизованно и во многом состоит из товаров местных брендов. Чтобы определить будущее месторасположение магазина, специалисты «ЖизньМарта» географически изучают рынок, рассчитывая проходимость и оборот. Ожидается, что в Миассе торговые помещения заработают в июле—августе, в Магнитогорске — в апреле—июле. Также продолжится экспансия в Челябинск. Сейчас здесь открыто три магазина большого формата, 24 марта на улице Труда откроется четвертый, а к концу года таких станет 11. В первом полугодии также откроется 3-4 точки малого формата с базовой площадью в 50 квадратных метров. Челябинск полностью «укомплектован» франчайзи — их три. Один из запланированных к открытию в Челябинске магазинов будет работать в формате кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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