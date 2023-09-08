Самоходные пушки с челябинскими двигателями помогают уничтожать технику ВСУ. Видео

09 сентября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, помогают уничтожать технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем telegram-канале. «Контрбатарейная борьба — основная задача одного из артиллерийских подразделений, оснащенных 152-миллиметровыми самоходными пушками „Гиацинт-С“. Иностранная техника горит хорошо, после прилетов нашей артиллерии загорается и выгорает дотла», — рассказал старший офицер артбатареи с позывным «Сервал». На его слова ссылается пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале. «Сервал» также рассказал, что задача его подразделения — работать по целям, обнаруженным разведчиками. Когда они находят стреляющие орудия противника, артиллеристы работают точечно по ним, чтобы артиллерия противника не била по российским войскам. Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв». Ранее двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ.

Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, помогают уничтожать технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем telegram-канале. «Контрбатарейная борьба — основная задача одного из артиллерийских подразделений, оснащенных 152-миллиметровыми самоходными пушками „Гиацинт-С“. Иностранная техника горит хорошо, после прилетов нашей артиллерии загорается и выгорает дотла», — рассказал старший офицер артбатареи с позывным «Сервал». На его слова ссылается пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале. «Сервал» также рассказал, что задача его подразделения — работать по целям, обнаруженным разведчиками. Когда они находят стреляющие орудия противника, артиллеристы работают точечно по ним, чтобы артиллерия противника не била по российским войскам. Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв». Ранее двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ.