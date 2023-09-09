Омбудсмен Мерзлякова раскрыла особенности ДЭГ на выборах в Екатеринбурге

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы дистанционного электронного голосования на выборах в Екатеринбурге. Об этом она рассказала URA.RU.
«Продолжаю мониторинг голосования. Ознакомилась с работой ЦОН. Выяснила, что электронное голосование шло круглосуточно, пик голосования пришелся на 3-4 часа ночи, оживление началось с семи утра. Основной возраст голосующих дистанционно — 30-45 лет», — сообщила Мерзлякова корреспонденту URA.RU.
При общении с избирателями омбудсмен рассказала, что, несмотря на удобство ДЭГ, людям важен традиционный способ волеизъявления. «В ходе бесед с избирателями и наблюдателями мы пришли к выводу, что для многих сохранение обычного способа голосования очень важно» — подчеркнула Мерзлякова.
В Екатеринбурге проходят выборы в гордуму. В этом году впервые за кандидатов можно голосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Все новости о выборах в городскую думу можно найти в нашей онлайн-трансляции.
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