09 сентября 2023

Омбудсмен Мерзлякова раскрыла особенности ДЭГ на выборах в Екатеринбурге

Омбудсмен Мерзлякова: пик электронного голосования пришелся на ночь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Мерзлякова посетила Центр общественного наблюдения Фото:
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Выборы-2023

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы дистанционного электронного голосования на выборах в Екатеринбурге. Об этом она рассказала URA.RU.

«Продолжаю мониторинг голосования. Ознакомилась с работой ЦОН. Выяснила, что электронное голосование шло круглосуточно, пик голосования пришелся на 3-4 часа ночи, оживление началось с семи утра. Основной возраст голосующих дистанционно — 30-45 лет», — сообщила Мерзлякова корреспонденту URA.RU.

При общении с избирателями омбудсмен рассказала, что, несмотря на удобство ДЭГ, людям важен традиционный способ волеизъявления. «В ходе бесед с избирателями и наблюдателями мы пришли к выводу, что для многих сохранение обычного способа голосования очень важно» — подчеркнула Мерзлякова.

В Екатеринбурге проходят выборы в гордуму. В этом году впервые за кандидатов можно голосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Все новости о выборах в городскую думу можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы дистанционного электронного голосования на выборах в Екатеринбурге. Об этом она рассказала URA.RU. «Продолжаю мониторинг голосования. Ознакомилась с работой ЦОН. Выяснила, что электронное голосование шло круглосуточно, пик голосования пришелся на 3-4 часа ночи, оживление началось с семи утра. Основной возраст голосующих дистанционно — 30-45 лет», — сообщила Мерзлякова корреспонденту URA.RU. При общении с избирателями омбудсмен рассказала, что, несмотря на удобство ДЭГ, людям важен традиционный способ волеизъявления. «В ходе бесед с избирателями и наблюдателями мы пришли к выводу, что для многих сохранение обычного способа голосования очень важно» — подчеркнула Мерзлякова. В Екатеринбурге проходят выборы в гордуму. В этом году впервые за кандидатов можно голосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Все новости о выборах в городскую думу можно найти в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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