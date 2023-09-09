Омбудсмен Мерзлякова раскрыла особенности ДЭГ на выборах в Екатеринбурге

Омбудсмен Мерзлякова: пик электронного голосования пришелся на ночь

10 сентября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мерзлякова посетила Центр общественного наблюдения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы дистанционного электронного голосования на выборах в Екатеринбурге. Об этом она рассказала URA.RU. «Продолжаю мониторинг голосования. Ознакомилась с работой ЦОН. Выяснила, что электронное голосование шло круглосуточно, пик голосования пришелся на 3-4 часа ночи, оживление началось с семи утра. Основной возраст голосующих дистанционно — 30-45 лет», — сообщила Мерзлякова корреспонденту URA.RU. При общении с избирателями омбудсмен рассказала, что, несмотря на удобство ДЭГ, людям важен традиционный способ волеизъявления. «В ходе бесед с избирателями и наблюдателями мы пришли к выводу, что для многих сохранение обычного способа голосования очень важно» — подчеркнула Мерзлякова. В Екатеринбурге проходят выборы в гордуму. В этом году впервые за кандидатов можно голосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Все новости о выборах в городскую думу можно найти в нашей онлайн-трансляции.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы дистанционного электронного голосования на выборах в Екатеринбурге. Об этом она рассказала URA.RU. «Продолжаю мониторинг голосования. Ознакомилась с работой ЦОН. Выяснила, что электронное голосование шло круглосуточно, пик голосования пришелся на 3-4 часа ночи, оживление началось с семи утра. Основной возраст голосующих дистанционно — 30-45 лет», — сообщила Мерзлякова корреспонденту URA.RU. При общении с избирателями омбудсмен рассказала, что, несмотря на удобство ДЭГ, людям важен традиционный способ волеизъявления. «В ходе бесед с избирателями и наблюдателями мы пришли к выводу, что для многих сохранение обычного способа голосования очень важно» — подчеркнула Мерзлякова. В Екатеринбурге проходят выборы в гордуму. В этом году впервые за кандидатов можно голосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Все новости о выборах в городскую думу можно найти в нашей онлайн-трансляции.