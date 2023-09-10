10 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер дал команду готовиться к выборам президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
До выборов президента РФ осталось полгода Фото:
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Выборы-2023

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание о подготовке к президентским выборам 2024 года. Об этом он заявил 11 сентября на совещании с подчиненными, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Следующие выборы — выборы президента. Начинаем готовиться к их проведению», — сказал Текслер подчиненным, подводя итоги завершившихся 10 сентября 35 муниципальных кампаний.

Он добавил, что явка на прошедших в 17 районах и трех городских округах выборах составила более 30%. На участки для голосования пришли более 18 тысяч избирателей. Это более высокий показатель, чем был зарегистрирован в 2022 году. Каких-либо происшествий или нарушений не произошло.

Голосование завершилось сокрушительной победой «Единой России». С учетом двух самовыдвиженцев, баллотировавшихся при ее поддержке, партия получила 97,8% голосов — 89 из 91 мандата. Еще два места в муниципальных собраниях получили кандидаты «Справедливой России».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание о подготовке к президентским выборам 2024 года. Об этом он заявил 11 сентября на совещании с подчиненными, сообщили в пресс-службе главы региона. «Следующие выборы — выборы президента. Начинаем готовиться к их проведению», — сказал Текслер подчиненным, подводя итоги завершившихся 10 сентября 35 муниципальных кампаний. Он добавил, что явка на прошедших в 17 районах и трех городских округах выборах составила более 30%. На участки для голосования пришли более 18 тысяч избирателей. Это более высокий показатель, чем был зарегистрирован в 2022 году. Каких-либо происшествий или нарушений не произошло. Голосование завершилось сокрушительной победой «Единой России». С учетом двух самовыдвиженцев, баллотировавшихся при ее поддержке, партия получила 97,8% голосов — 89 из 91 мандата. Еще два места в муниципальных собраниях получили кандидаты «Справедливой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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