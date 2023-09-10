Челябинский губернатор Текслер дал команду готовиться к выборам президента

11 сентября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

До выборов президента РФ осталось полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание о подготовке к президентским выборам 2024 года. Об этом он заявил 11 сентября на совещании с подчиненными, сообщили в пресс-службе главы региона. «Следующие выборы — выборы президента. Начинаем готовиться к их проведению», — сказал Текслер подчиненным, подводя итоги завершившихся 10 сентября 35 муниципальных кампаний. Он добавил, что явка на прошедших в 17 районах и трех городских округах выборах составила более 30%. На участки для голосования пришли более 18 тысяч избирателей. Это более высокий показатель, чем был зарегистрирован в 2022 году. Каких-либо происшествий или нарушений не произошло. Голосование завершилось сокрушительной победой «Единой России». С учетом двух самовыдвиженцев, баллотировавшихся при ее поддержке, партия получила 97,8% голосов — 89 из 91 мандата. Еще два места в муниципальных собраниях получили кандидаты «Справедливой России».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание о подготовке к президентским выборам 2024 года. Об этом он заявил 11 сентября на совещании с подчиненными, сообщили в пресс-службе главы региона. «Следующие выборы — выборы президента. Начинаем готовиться к их проведению», — сказал Текслер подчиненным, подводя итоги завершившихся 10 сентября 35 муниципальных кампаний. Он добавил, что явка на прошедших в 17 районах и трех городских округах выборах составила более 30%. На участки для голосования пришли более 18 тысяч избирателей. Это более высокий показатель, чем был зарегистрирован в 2022 году. Каких-либо происшествий или нарушений не произошло. Голосование завершилось сокрушительной победой «Единой России». С учетом двух самовыдвиженцев, баллотировавшихся при ее поддержке, партия получила 97,8% голосов — 89 из 91 мандата. Еще два места в муниципальных собраниях получили кандидаты «Справедливой России».