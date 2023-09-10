10 сентября 2023
09 сентября 2023

Выборы в Челябинской области завершились разгромом оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование
Избирательные участки в Челябинской области закрылись в 20:00 воскресенья Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

На выборах и довыборах в 20 муниципалитетах Челябинской области, завершившихся накануне, 97,8% голосов получили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщили 11 сентября URA.RU в региональном политсовете партии.

«Борьба шла за 90 мандатов депутатов и пост главы поселка. Два мандата достались „Справедливой России“. Столько же — самовыдвиженцам, баллотировавшимся при поддержке ЕР. В остальных случаях выиграли кандидаты-единороссы», — рассказали URA.RU в партии.

Всего в Челябинской области проходили 35 выборных кампаний. Южноуральцы выбирали депутатов местных представительных органов власти в 17 районах и трех городских округах. Также состоялись выборы главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).

За мандаты спорили 239 претендентов, из них 90 — представители ЕР. За ходом голосования наблюдали 190 человек. Подсчет итогов голосования контролировали 390 390 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественной палатой региона.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах и довыборах в 20 муниципалитетах Челябинской области, завершившихся накануне, 97,8% голосов получили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщили 11 сентября URA.RU в региональном политсовете партии. «Борьба шла за 90 мандатов депутатов и пост главы поселка. Два мандата достались „Справедливой России“. Столько же — самовыдвиженцам, баллотировавшимся при поддержке ЕР. В остальных случаях выиграли кандидаты-единороссы», — рассказали URA.RU в партии. Всего в Челябинской области проходили 35 выборных кампаний. Южноуральцы выбирали депутатов местных представительных органов власти в 17 районах и трех городских округах. Также состоялись выборы главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район). За мандаты спорили 239 претендентов, из них 90 — представители ЕР. За ходом голосования наблюдали 190 человек. Подсчет итогов голосования контролировали 390 390 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественной палатой региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...