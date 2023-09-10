Выборы в Челябинской области завершились разгромом оппозиции

11 сентября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Избирательные участки в Челябинской области закрылись в 20:00 воскресенья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 На выборах и довыборах в 20 муниципалитетах Челябинской области, завершившихся накануне, 97,8% голосов получили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщили 11 сентября URA.RU в региональном политсовете партии. «Борьба шла за 90 мандатов депутатов и пост главы поселка. Два мандата достались „Справедливой России“. Столько же — самовыдвиженцам, баллотировавшимся при поддержке ЕР. В остальных случаях выиграли кандидаты-единороссы», — рассказали URA.RU в партии. Всего в Челябинской области проходили 35 выборных кампаний. Южноуральцы выбирали депутатов местных представительных органов власти в 17 районах и трех городских округах. Также состоялись выборы главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район). За мандаты спорили 239 претендентов, из них 90 — представители ЕР. За ходом голосования наблюдали 190 человек. Подсчет итогов голосования контролировали 390 390 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественной палатой региона.

На выборах и довыборах в 20 муниципалитетах Челябинской области, завершившихся накануне, 97,8% голосов получили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщили 11 сентября URA.RU в региональном политсовете партии. «Борьба шла за 90 мандатов депутатов и пост главы поселка. Два мандата достались „Справедливой России“. Столько же — самовыдвиженцам, баллотировавшимся при поддержке ЕР. В остальных случаях выиграли кандидаты-единороссы», — рассказали URA.RU в партии. Всего в Челябинской области проходили 35 выборных кампаний. Южноуральцы выбирали депутатов местных представительных органов власти в 17 районах и трех городских округах. Также состоялись выборы главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район). За мандаты спорили 239 претендентов, из них 90 — представители ЕР. За ходом голосования наблюдали 190 человек. Подсчет итогов голосования контролировали 390 390 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественной палатой региона.