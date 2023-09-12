Сосиски стали лидером по росту цен в Пермском крае

Пермьстат: сосиски и сардельки за август выросли в цене на 13,6%

Сосиски могут стать деликатесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продукты в Пермском крае за август подрожали в среднем на 0,1%. Но цены на сосиски и сардельки выросли почти на 14%, сообщает Пермьстат.

«Заметный прирост цен зафиксирован на сосиски, сардельки (на 13,6%), свинину бескостную (на 9,4%), окорочка куриные (на 6,2%), куру охлажденную и мороженую (на 5,6%)», — говорится на сайте ведомства. Также дороже стала говядина, рыба, морепродукты, яйца, соки и сахар.

Снизились цены в Перми на фрукты и орехи — до 15%. Но это не касается бананов, лимонов и апельсинов, которые стали дороже от 2,8 до 27,5%.