В Госдуме предложили наказывать добровольцев на СВО за порчу имущества

12 сентября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Добровольцев на СВО могут начать наказывать за порчу военного имущества Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Госдуму внесли поправки в закон «О материальной ответственности военнослужащих», согласно которым добровольцы на СВО будут нести ответственность за намеренную порчу военного имущества техники. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Государственной Думы. «В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект <…> „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О материальной ответственности военнослужащих‘, — говорится в тексте пояснительной записки. Одним из инициаторов стал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Теперь им будут предоставлены страховые гарантии в случае смерти или получения ранений, передает RT. Также российский лидер обязал их и участников теробороны приносить присягу перед государственным флагом.

В Госдуму внесли поправки в закон «О материальной ответственности военнослужащих», согласно которым добровольцы на СВО будут нести ответственность за намеренную порчу военного имущества техники. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Государственной Думы. «В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект <…> „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О материальной ответственности военнослужащих‘, — говорится в тексте пояснительной записки. Одним из инициаторов стал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Теперь им будут предоставлены страховые гарантии в случае смерти или получения ранений, передает RT. Также российский лидер обязал их и участников теробороны приносить присягу перед государственным флагом.