В Магнитогорске через соцсети продавали некачественную красную икру

13 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Икра, купленная в интернете, не имела документов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) через социальные сети продавали некачественную икру и рыбу без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Жительница Магнитогорска приобрела через группу социальной сети икру горбуши, но банки с икрой были без маркировки, а сама икра была покрыта желеобразной массой. Гражданка выложила пост в соцсетях, где написала претензию по качеству икры, а также предложение забрать икру и вернуть деньги, на что была заблокирована администратором группы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление Россельхознадзора провело проверку продавца икры, а также еще одного магнитогорского предпринимателя, торгующего рыбой в одном из ТЦ. Нарушения закона подтвердились, злоумышленникам объявлено предостережение. Информация о незаконной предпринимательской деятельности продавца икры была направлена в управление МВД Магнитогорска для принятия мер.

В Магнитогорске (Челябинская область) через социальные сети продавали некачественную икру и рыбу без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Жительница Магнитогорска приобрела через группу социальной сети икру горбуши, но банки с икрой были без маркировки, а сама икра была покрыта желеобразной массой. Гражданка выложила пост в соцсетях, где написала претензию по качеству икры, а также предложение забрать икру и вернуть деньги, на что была заблокирована администратором группы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление Россельхознадзора провело проверку продавца икры, а также еще одного магнитогорского предпринимателя, торгующего рыбой в одном из ТЦ. Нарушения закона подтвердились, злоумышленникам объявлено предостережение. Информация о незаконной предпринимательской деятельности продавца икры была направлена в управление МВД Магнитогорска для принятия мер.