12 сентября 2023

В Магнитогорске через соцсети продавали некачественную красную икру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург, тост, икра красная, cafe 36
Икра, купленная в интернете, не имела документов Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) через социальные сети продавали некачественную икру и рыбу без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Жительница Магнитогорска приобрела через группу социальной сети икру горбуши, но банки с икрой были без маркировки, а сама икра была покрыта желеобразной массой. Гражданка выложила пост в соцсетях, где написала претензию по качеству икры, а также предложение забрать икру и вернуть деньги, на что была заблокирована администратором группы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора провело проверку продавца икры, а также еще одного магнитогорского предпринимателя, торгующего рыбой в одном из ТЦ. Нарушения закона подтвердились, злоумышленникам объявлено предостережение. Информация о незаконной предпринимательской деятельности продавца икры была направлена в управление МВД Магнитогорска для принятия мер.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) через социальные сети продавали некачественную икру и рыбу без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Жительница Магнитогорска приобрела через группу социальной сети икру горбуши, но банки с икрой были без маркировки, а сама икра была покрыта желеобразной массой. Гражданка выложила пост в соцсетях, где написала претензию по качеству икры, а также предложение забрать икру и вернуть деньги, на что была заблокирована администратором группы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление Россельхознадзора провело проверку продавца икры, а также еще одного магнитогорского предпринимателя, торгующего рыбой в одном из ТЦ. Нарушения закона подтвердились, злоумышленникам объявлено предостережение. Информация о незаконной предпринимательской деятельности продавца икры была направлена в управление МВД Магнитогорска для принятия мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...