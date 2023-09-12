В Магнитогорске через соцсети продавали некачественную красную икру

В Магнитогорске (Челябинская область) через социальные сети продавали некачественную икру и рыбу без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Жительница Магнитогорска приобрела через группу социальной сети икру горбуши, но банки с икрой были без маркировки, а сама икра была покрыта желеобразной массой. Гражданка выложила пост в соцсетях, где написала претензию по качеству икры, а также предложение забрать икру и вернуть деньги, на что была заблокирована администратором группы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Управление Россельхознадзора провело проверку продавца икры, а также еще одного магнитогорского предпринимателя, торгующего рыбой в одном из ТЦ. Нарушения закона подтвердились, злоумышленникам объявлено предостережение. Информация о незаконной предпринимательской деятельности продавца икры была направлена в управление МВД Магнитогорска для принятия мер.
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