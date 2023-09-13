В Пермском университете сменили декана геологического факультета. Инсайд URA.RU подтвердился

Во главе геологического факультета ПГНИУ встал Сергей Блинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, пермский университет, панорама пгниу, вид пгниу с высоты
На кампусе ПГНИУ новые назначения Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) новый кадровые перестановки. Руководство вуза сменило декана геологического факультета. Им стал Сергей Блинов, сообщили в университете.

«И.о. декана геологического факультета назначен Сергей Блинов. Заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета ПГНИУ, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Блинов уже руководил геологическим факультетом с 2006 по 2016 годы», — сообщает вуз в Telegram.

Павел Красильников, который был деканом с 2021 года останется работать в вузе на кафедры инженерной геологии. О смене руководства геологического факультета источники URA.RU сообщали 25 августа. По их данным Красильников ушел, так как в вузе сократили ставки преподавателей, без которых он не был готов выполнить образовательную программу.

Как рассказывало URA.RU, в сентябре новый декан Марина Барулина пришла на механико-математический факультет Пермского университета. Еще в мае в ПГНИУ после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ Сергея Автайкина.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) новый кадровые перестановки. Руководство вуза сменило декана геологического факультета. Им стал Сергей Блинов, сообщили в университете. «И.о. декана геологического факультета назначен Сергей Блинов. Заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета ПГНИУ, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Блинов уже руководил геологическим факультетом с 2006 по 2016 годы», — сообщает вуз в Telegram. Павел Красильников, который был деканом с 2021 года останется работать в вузе на кафедры инженерной геологии. О смене руководства геологического факультета источники URA.RU сообщали 25 августа. По их данным Красильников ушел, так как в вузе сократили ставки преподавателей, без которых он не был готов выполнить образовательную программу. Как рассказывало URA.RU, в сентябре новый декан Марина Барулина пришла на механико-математический факультет Пермского университета. Еще в мае в ПГНИУ после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ Сергея Автайкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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