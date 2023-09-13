Во главе геологического факультета ПГНИУ встал Сергей Блинов

На кампусе ПГНИУ новые назначения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) новый кадровые перестановки. Руководство вуза сменило декана геологического факультета. Им стал Сергей Блинов, сообщили в университете.

«И.о. декана геологического факультета назначен Сергей Блинов. Заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета ПГНИУ, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Блинов уже руководил геологическим факультетом с 2006 по 2016 годы», — сообщает вуз в Telegram.

Павел Красильников, который был деканом с 2021 года останется работать в вузе на кафедры инженерной геологии. О смене руководства геологического факультета источники URA.RU сообщали 25 августа. По их данным Красильников ушел, так как в вузе сократили ставки преподавателей, без которых он не был готов выполнить образовательную программу.

Как рассказывало URA.RU, в сентябре новый декан Марина Барулина пришла на механико-математический факультет Пермского университета. Еще в мае в ПГНИУ после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ Сергея Автайкина.