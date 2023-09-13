13 сентября 2023

Приставы помогли пермяку с тяжелой травмой получить миллион рублей компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оценил моральный ущерб пермяка в один миллион рублей
Суд оценил моральный ущерб пермяка в один миллион рублей Фото:

УФССП по Пермскому краю помогло инженеру, получившему травму на производстве, взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«В результате инцидента, произошедшего при строительстве подстанции в Соликамске, работник получил тяжелую травму позвоночника. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьезные нравственные страдания», — рассказывают приставы.

На инженера упал незакрепленный кусок опалубки на стройке. Он подал в суд, и суд потребовал от ООО «Объединенная строительная компания Кронос», которое допустило нарушение требований охраны труда, выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Компания не торопилась добровольно исполнять судебное решение. Поэтому приставы арестовали четыре транспортных средства предприятия, а также его расчетный счет. «Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Миллион рублей перечислен взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказывают приставы.

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УФССП по Пермскому краю помогло инженеру, получившему травму на производстве, взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «В результате инцидента, произошедшего при строительстве подстанции в Соликамске, работник получил тяжелую травму позвоночника. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьезные нравственные страдания», — рассказывают приставы. На инженера упал незакрепленный кусок опалубки на стройке. Он подал в суд, и суд потребовал от ООО «Объединенная строительная компания Кронос», которое допустило нарушение требований охраны труда, выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. Компания не торопилась добровольно исполнять судебное решение. Поэтому приставы арестовали четыре транспортных средства предприятия, а также его расчетный счет. «Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Миллион рублей перечислен взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказывают приставы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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