Приставы помогли пермяку с тяжелой травмой получить миллион рублей компенсации

14 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Суд оценил моральный ущерб пермяка в один миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU УФССП по Пермскому краю помогло инженеру, получившему травму на производстве, взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «В результате инцидента, произошедшего при строительстве подстанции в Соликамске, работник получил тяжелую травму позвоночника. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьезные нравственные страдания», — рассказывают приставы. На инженера упал незакрепленный кусок опалубки на стройке. Он подал в суд, и суд потребовал от ООО «Объединенная строительная компания Кронос», которое допустило нарушение требований охраны труда, выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. Компания не торопилась добровольно исполнять судебное решение. Поэтому приставы арестовали четыре транспортных средства предприятия, а также его расчетный счет. «Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Миллион рублей перечислен взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказывают приставы.

УФССП по Пермскому краю помогло инженеру, получившему травму на производстве, взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «В результате инцидента, произошедшего при строительстве подстанции в Соликамске, работник получил тяжелую травму позвоночника. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьезные нравственные страдания», — рассказывают приставы. На инженера упал незакрепленный кусок опалубки на стройке. Он подал в суд, и суд потребовал от ООО «Объединенная строительная компания Кронос», которое допустило нарушение требований охраны труда, выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. Компания не торопилась добровольно исполнять судебное решение. Поэтому приставы арестовали четыре транспортных средства предприятия, а также его расчетный счет. «Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Миллион рублей перечислен взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказывают приставы.