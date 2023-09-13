Приставы помогли пермяку с тяжелой травмой получить миллион рублей компенсации

УФССП по Пермскому краю помогло инженеру, получившему травму на производстве, взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«В результате инцидента, произошедшего при строительстве подстанции в Соликамске, работник получил тяжелую травму позвоночника. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьезные нравственные страдания», — рассказывают приставы.
На инженера упал незакрепленный кусок опалубки на стройке. Он подал в суд, и суд потребовал от ООО «Объединенная строительная компания Кронос», которое допустило нарушение требований охраны труда, выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.
Компания не торопилась добровольно исполнять судебное решение. Поэтому приставы арестовали четыре транспортных средства предприятия, а также его расчетный счет. «Через несколько дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Миллион рублей перечислен взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказывают приставы.
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