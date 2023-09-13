13 сентября 2023

Курсант пермского института ФСИН похитил деньги у своих однокурсников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, сотрудник фсин
За совершение преступления курсанту ФСИН вынесли приговор Фото:

Студент Пермского института ФСИН осужден за хищение денег с банковских карт его однокурсников. Молодой человек фотографировал данные карт, после чего переводил деньги на свои счета.

«Студент первого курса института ФСИН в Перми похитил деньги с банковских карт у своих однокурсников. Молодой человек тайком сфотографировал данные карт, после чего несколько раз выводил деньги со счетов обучающихся. Похищенное курсант потратил на ставки в букмекерской конторе. Всего молодой человек украл более 90 тысяч рублей», — говорится в решении суда Индустриального райсуда, который рассматривал дело.

Когда преступная деятельность студента вскрылась, его отчислили из института, а полиция возбудила уголовное дело. Молодой человек признан виновным, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос информации в Пермский институт ФСИН, на момент публикации материала ответ не поступил.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студент Пермского института ФСИН осужден за хищение денег с банковских карт его однокурсников. Молодой человек фотографировал данные карт, после чего переводил деньги на свои счета. «Студент первого курса института ФСИН в Перми похитил деньги с банковских карт у своих однокурсников. Молодой человек тайком сфотографировал данные карт, после чего несколько раз выводил деньги со счетов обучающихся. Похищенное курсант потратил на ставки в букмекерской конторе. Всего молодой человек украл более 90 тысяч рублей», — говорится в решении суда Индустриального райсуда, который рассматривал дело. Когда преступная деятельность студента вскрылась, его отчислили из института, а полиция возбудила уголовное дело. Молодой человек признан виновным, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос информации в Пермский институт ФСИН, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...