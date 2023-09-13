Курсант пермского института ФСИН похитил деньги у своих однокурсников

14 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

За совершение преступления курсанту ФСИН вынесли приговор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Студент Пермского института ФСИН осужден за хищение денег с банковских карт его однокурсников. Молодой человек фотографировал данные карт, после чего переводил деньги на свои счета. «Студент первого курса института ФСИН в Перми похитил деньги с банковских карт у своих однокурсников. Молодой человек тайком сфотографировал данные карт, после чего несколько раз выводил деньги со счетов обучающихся. Похищенное курсант потратил на ставки в букмекерской конторе. Всего молодой человек украл более 90 тысяч рублей», — говорится в решении суда Индустриального райсуда, который рассматривал дело. Когда преступная деятельность студента вскрылась, его отчислили из института, а полиция возбудила уголовное дело. Молодой человек признан виновным, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос информации в Пермский институт ФСИН, на момент публикации материала ответ не поступил.

Студент Пермского института ФСИН осужден за хищение денег с банковских карт его однокурсников. Молодой человек фотографировал данные карт, после чего переводил деньги на свои счета. «Студент первого курса института ФСИН в Перми похитил деньги с банковских карт у своих однокурсников. Молодой человек тайком сфотографировал данные карт, после чего несколько раз выводил деньги со счетов обучающихся. Похищенное курсант потратил на ставки в букмекерской конторе. Всего молодой человек украл более 90 тысяч рублей», — говорится в решении суда Индустриального райсуда, который рассматривал дело. Когда преступная деятельность студента вскрылась, его отчислили из института, а полиция возбудила уголовное дело. Молодой человек признан виновным, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос информации в Пермский институт ФСИН, на момент публикации материала ответ не поступил.