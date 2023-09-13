13 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер открыл Всероссийский научный форум. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум. Челябинск
Текслер уверен, что первый форум задаст отличные стандарты и качество на следующие годы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 сентября выступил с приветственной речью на Всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки». На мероприятие в Челябинск приехали представители из 60 регионов России, передает корреспондент URA.RU.

«Форум первый, но я уверен, что он сразу задаст отличные стандарты и качество. Вы, кроме обсуждений, дискуссий, общения, посетите и наши предприятия», — заявил Текслер. Он рассказал гостям о предприятиях региона, среди которых промышленная группа КОНАР, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и объединение «Маяк».

В первый день форума на площадки КОНАР представили технологии и разработки челябинских предприятий. Гостям представили разработки в сферах робототехники и промышленности, в том числе химической и нефтегазовой. Представить свои работы о технологиях приехали журналисты из 60 регионов, а на конкурс предоставлено около 300 материалов. Закончится медиафорум 16 сентября.

Форум. Челябинск
Перед торжественной частью гости мероприятия могли посетить выставку с разработками в области технологий
Фото:
Форум. Челябинск
Текслеру презентовали результаты новых разработок
Фото:
Форум. Челябинск
На форуме представили разработки челябинских университетов
Фото:
Форум. Челябинск
Форум приурочен к 120-летию физика Игоря Курчатова
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 сентября выступил с приветственной речью на Всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки». На мероприятие в Челябинск приехали представители из 60 регионов России, передает корреспондент URA.RU. «Форум первый, но я уверен, что он сразу задаст отличные стандарты и качество. Вы, кроме обсуждений, дискуссий, общения, посетите и наши предприятия», — заявил Текслер. Он рассказал гостям о предприятиях региона, среди которых промышленная группа КОНАР, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и объединение «Маяк». В первый день форума на площадки КОНАР представили технологии и разработки челябинских предприятий. Гостям представили разработки в сферах робототехники и промышленности, в том числе химической и нефтегазовой. Представить свои работы о технологиях приехали журналисты из 60 регионов, а на конкурс предоставлено около 300 материалов. Закончится медиафорум 16 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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