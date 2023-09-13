Челябинский губернатор Текслер открыл Всероссийский научный форум. Фото, видео

14 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Текслер уверен, что первый форум задаст отличные стандарты и качество на следующие годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 сентября выступил с приветственной речью на Всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки». На мероприятие в Челябинск приехали представители из 60 регионов России, передает корреспондент URA.RU. «Форум первый, но я уверен, что он сразу задаст отличные стандарты и качество. Вы, кроме обсуждений, дискуссий, общения, посетите и наши предприятия», — заявил Текслер. Он рассказал гостям о предприятиях региона, среди которых промышленная группа КОНАР, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и объединение «Маяк». В первый день форума на площадки КОНАР представили технологии и разработки челябинских предприятий. Гостям представили разработки в сферах робототехники и промышленности, в том числе химической и нефтегазовой. Представить свои работы о технологиях приехали журналисты из 60 регионов, а на конкурс предоставлено около 300 материалов. Закончится медиафорум 16 сентября. Перед торжественной частью гости мероприятия могли посетить выставку с разработками в области технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслеру презентовали результаты новых разработок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На форуме представили разработки челябинских университетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Форум приурочен к 120-летию физика Игоря Курчатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 сентября выступил с приветственной речью на Всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки». На мероприятие в Челябинск приехали представители из 60 регионов России, передает корреспондент URA.RU. «Форум первый, но я уверен, что он сразу задаст отличные стандарты и качество. Вы, кроме обсуждений, дискуссий, общения, посетите и наши предприятия», — заявил Текслер. Он рассказал гостям о предприятиях региона, среди которых промышленная группа КОНАР, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и объединение «Маяк». В первый день форума на площадки КОНАР представили технологии и разработки челябинских предприятий. Гостям представили разработки в сферах робототехники и промышленности, в том числе химической и нефтегазовой. Представить свои работы о технологиях приехали журналисты из 60 регионов, а на конкурс предоставлено около 300 материалов. Закончится медиафорум 16 сентября.