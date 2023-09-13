Пермским чиновникам грозит уголовное дело из-за аварийного дома

В Перми СК возбудил уголовное дело из-за аварийного дома, в котором живут люди

14 сентября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

СК возбудил дело о халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ситуация с аварийным домом №94 на Комсомольском проспекте в Перми вылилась в уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье о халатности, так как люди продолжают жить в опасной многоэтажке. Об этом рассказала председатель ТСЖ дома Римма Шерстнева. «Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают, что сотрудники администрации, не исполнявшие решение о ремонте дома, проявили халатность», — цитирует Шерстневу 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что дом по Комсомольскому проспекту, 94, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В июле 2023 года чиновники мэрии пришли к выводу, что здание может обрушиться, и предложили владельцам квартир покинуть их. В СК тогда начали проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ситуация с аварийным домом №94 на Комсомольском проспекте в Перми вылилась в уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье о халатности, так как люди продолжают жить в опасной многоэтажке. Об этом рассказала председатель ТСЖ дома Римма Шерстнева. «Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают, что сотрудники администрации, не исполнявшие решение о ремонте дома, проявили халатность», — цитирует Шерстневу 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что дом по Комсомольскому проспекту, 94, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В июле 2023 года чиновники мэрии пришли к выводу, что здание может обрушиться, и предложили владельцам квартир покинуть их. В СК тогда начали проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.