Пермским чиновникам грозит уголовное дело из-за аварийного дома

Ситуация с аварийным домом №94 на Комсомольском проспекте в Перми вылилась в уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье о халатности, так как люди продолжают жить в опасной многоэтажке. Об этом рассказала председатель ТСЖ дома Римма Шерстнева.
«Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают, что сотрудники администрации, не исполнявшие решение о ремонте дома, проявили халатность», — цитирует Шерстневу 59.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, что дом по Комсомольскому проспекту, 94, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В июле 2023 года чиновники мэрии пришли к выводу, что здание может обрушиться, и предложили владельцам квартир покинуть их. В СК тогда начали проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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