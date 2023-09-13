13 сентября 2023

Пермским чиновникам грозит уголовное дело из-за аварийного дома

В Перми СК возбудил уголовное дело из-за аварийного дома, в котором живут люди
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК возбудил дело о халатности Фото:

Ситуация с аварийным домом №94 на Комсомольском проспекте в Перми вылилась в уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье о халатности, так как люди продолжают жить в опасной многоэтажке. Об этом рассказала председатель ТСЖ дома Римма Шерстнева.

«Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают, что сотрудники администрации, не исполнявшие решение о ремонте дома, проявили халатность», — цитирует Шерстневу 59.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что дом по Комсомольскому проспекту, 94, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В июле 2023 года чиновники мэрии пришли к выводу, что здание может обрушиться, и предложили владельцам квартир покинуть их. В СК тогда начали проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Ситуация с аварийным домом №94 на Комсомольском проспекте в Перми вылилась в уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье о халатности, так как люди продолжают жить в опасной многоэтажке. Об этом рассказала председатель ТСЖ дома Римма Шерстнева. «Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают, что сотрудники администрации, не исполнявшие решение о ремонте дома, проявили халатность», — цитирует Шерстневу 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что дом по Комсомольскому проспекту, 94, построенный в 1934 году, был признан аварийным в 2022 году. В июле 2023 года чиновники мэрии пришли к выводу, что здание может обрушиться, и предложили владельцам квартир покинуть их. В СК тогда начали проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Ситуацию под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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