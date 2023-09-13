Челябинские фермеры определились с ценами на картофель

14 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Фермеры Челябинской области определились с ценой картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермеры Челябинской области определились с ценами на свежий урожай картофеля. Как URA.RU рассказали участники рынка, стоимость клубнеплода 14 сентября составила 15 — 17 рублей за килограмм. «Картофель сейчас продаем по цене 15 — 17 рублей за килограмм. Рентабельность снижают расходы: дизтопливо покупаем по 73 рубля литр, также подорожали удобрения, гербициды изначально были дорогие», — рассказал URA.RU глава фермерского хозяйства из Аргаяша Марат Камалов. Стоимость примерно соответствует ценам 2022 года. Собеседник URA.RU спрогнозировал безубыточную работу в случае отсутствия дождей. Погодные условия оказали в течение сезона значительное влияние на урожай. До 1 августа в районе выпал 101 мм осадков, затем — 250 мм. Сырая земля, которая не высохла, до сих пор не позволяет фермерам запустить на поле картофельный комбайн. Товарность картофеля достаточная, она составила 50 — 60%. Хороший урожай показали сорта «Розара» и «Мемфис», высокая товарность у Red Fantasy. Высокую товарность также отметил руководитель другого фермерского хозяйства Алексей Рыбалкин. Он заявил, что белые сорта картофеля, как и на предприятии Камалова, пока не копали. Зато красный сорт Red Scarlett вырос хорошо. В пресс-службе минсельхоза области рассказали URA.RU, что ожидаемый валовой сбор по картофелю составляет 107 тысяч тонн, однако погодные условия вносят свои коррективы. Поэтому окончательно оценить урожай специалисты смогут лишь к концу уборки клубнеплода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фермеры Челябинской области определились с ценами на свежий урожай картофеля. Как URA.RU рассказали участники рынка, стоимость клубнеплода 14 сентября составила 15 — 17 рублей за килограмм. «Картофель сейчас продаем по цене 15 — 17 рублей за килограмм. Рентабельность снижают расходы: дизтопливо покупаем по 73 рубля литр, также подорожали удобрения, гербициды изначально были дорогие», — рассказал URA.RU глава фермерского хозяйства из Аргаяша Марат Камалов. Стоимость примерно соответствует ценам 2022 года. Собеседник URA.RU спрогнозировал безубыточную работу в случае отсутствия дождей. Погодные условия оказали в течение сезона значительное влияние на урожай. До 1 августа в районе выпал 101 мм осадков, затем — 250 мм. Сырая земля, которая не высохла, до сих пор не позволяет фермерам запустить на поле картофельный комбайн. Товарность картофеля достаточная, она составила 50 — 60%. Хороший урожай показали сорта «Розара» и «Мемфис», высокая товарность у Red Fantasy. Высокую товарность также отметил руководитель другого фермерского хозяйства Алексей Рыбалкин. Он заявил, что белые сорта картофеля, как и на предприятии Камалова, пока не копали. Зато красный сорт Red Scarlett вырос хорошо. В пресс-службе минсельхоза области рассказали URA.RU, что ожидаемый валовой сбор по картофелю составляет 107 тысяч тонн, однако погодные условия вносят свои коррективы. Поэтому окончательно оценить урожай специалисты смогут лишь к концу уборки клубнеплода.