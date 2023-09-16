Пермяк спровоцировал массовое ДТП в центре города

В Перми водитель Renault Megane, решивший двигаться задним ходом по полосе, предназначенной для одностороннего движения, стал виновником ДТП с участием нескольких машины. Инцидент произошел в районе шести утра 17 сентября на улице Екатерининской. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«По предварительной информации, на улице Екатерининской по односторонней дороге во встречном направлении двигался автомобиль Renault Megane. Водитель у дома № 53а допустил столкновение с автомобилями Lada Granta и Mercedes», — рассказали корреспонденту информационного агентства в ведомстве.
В результате ДТП машины получили повреждения. Пострадавших нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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