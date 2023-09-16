16 сентября 2023
15 сентября 2023

Пермяк спровоцировал массовое ДТП в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах
Авария произошла утром 17 сентября Фото:

В Перми водитель Renault Megane, решивший двигаться задним ходом по полосе, предназначенной для одностороннего движения, стал виновником ДТП с участием нескольких машины. Инцидент произошел в районе шести утра 17 сентября на улице Екатерининской. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительной информации, на улице Екатерининской по односторонней дороге во встречном направлении двигался автомобиль Renault Megane. Водитель у дома № 53а допустил столкновение с автомобилями Lada Granta и Mercedes», — рассказали корреспонденту информационного агентства в ведомстве.

В результате ДТП машины получили повреждения. Пострадавших нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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В Перми водитель Renault Megane, решивший двигаться задним ходом по полосе, предназначенной для одностороннего движения, стал виновником ДТП с участием нескольких машины. Инцидент произошел в районе шести утра 17 сентября на улице Екатерининской. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительной информации, на улице Екатерининской по односторонней дороге во встречном направлении двигался автомобиль Renault Megane. Водитель у дома № 53а допустил столкновение с автомобилями Lada Granta и Mercedes», — рассказали корреспонденту информационного агентства в ведомстве. В результате ДТП машины получили повреждения. Пострадавших нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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