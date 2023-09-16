16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Пермском крае археологи раскопали средневековый могильник на реке Чусовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, археологи, город, раскопки
Ученые планируют продолжить исследования в долине Чусовой (архивное фото) Фото:

На территории Пермского края археологи нашли средневековое захоронение. Оно обнаружено на берегу реки Чусовой и ее притока Шушпанки. До этого момента о так называемом «Шушпанском могильнике» было известно только со слов местных жителей, рассказали в пресс-службе Института гуманитарных исследований УрО РАН.

«В сентябре 2023 года специалисты провели археологическую разведку по правому берегу Чусовой. Был обнаружен средневековый некрополь. На месте — обнаружены фрагменты керамических сосудов, железные орудия труда и элементы костюма, части бронзовых украшений VII—XIV веков», — пояснили ученые в интервью ТАСС.

Большая часть вещей из захоронения была похищена мародерами. Оставшиеся образцы передадут в лабораторию. В планах ученых — продолжить обширные исследования в долине Чусовой.

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На территории Пермского края археологи нашли средневековое захоронение. Оно обнаружено на берегу реки Чусовой и ее притока Шушпанки. До этого момента о так называемом «Шушпанском могильнике» было известно только со слов местных жителей, рассказали в пресс-службе Института гуманитарных исследований УрО РАН. «В сентябре 2023 года специалисты провели археологическую разведку по правому берегу Чусовой. Был обнаружен средневековый некрополь. На месте — обнаружены фрагменты керамических сосудов, железные орудия труда и элементы костюма, части бронзовых украшений VII—XIV веков», — пояснили ученые в интервью ТАСС. Большая часть вещей из захоронения была похищена мародерами. Оставшиеся образцы передадут в лабораторию. В планах ученых — продолжить обширные исследования в долине Чусовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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