В Пермском крае археологи раскопали средневековый могильник на реке Чусовой

На территории Пермского края археологи нашли средневековое захоронение. Оно обнаружено на берегу реки Чусовой и ее притока Шушпанки. До этого момента о так называемом «Шушпанском могильнике» было известно только со слов местных жителей, рассказали в пресс-службе Института гуманитарных исследований УрО РАН.
«В сентябре 2023 года специалисты провели археологическую разведку по правому берегу Чусовой. Был обнаружен средневековый некрополь. На месте — обнаружены фрагменты керамических сосудов, железные орудия труда и элементы костюма, части бронзовых украшений VII—XIV веков», — пояснили ученые в интервью ТАСС.
Большая часть вещей из захоронения была похищена мародерами. Оставшиеся образцы передадут в лабораторию. В планах ученых — продолжить обширные исследования в долине Чусовой.
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