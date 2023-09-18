Киев грозит судом странам ЕС за отказ ввоза украинского зерна

18 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Польша, Словакия и Венгрия отказались ввозить украинское зерно Фото: Сергей Венявский © URA.RU Киев хочет подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на ввоз украинского зерна. Среди других санкций Украина также грозит ввести ответный запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши, заявил торговый представитель Тарас Качка. «Завтра мы начнем судебное разбирательство. <> [Также] если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши», — сказал он изданию Politico . Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Однако взамен Киеву нужно внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Ряд стран, в частности, Польша, Венгрия и Словакия, заявили, что оставят в силе запрет на ввоз украинского зерна.

Киев хочет подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на ввоз украинского зерна. Среди других санкций Украина также грозит ввести ответный запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши, заявил торговый представитель Тарас Качка. «Завтра мы начнем судебное разбирательство. <> [Также] если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши», — сказал он изданию Politico. Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Однако взамен Киеву нужно внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Ряд стран, в частности, Польша, Венгрия и Словакия, заявили, что оставят в силе запрет на ввоз украинского зерна.