В Екатеринбурге эвакуировали посетителей БЦ «Манхэттен» из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БЦ «Манхэттен». Екатеринбург, бц манхэттен
На третьем этаже бизнес-центра произошло возгорание Фото:

В Екатеринбурге на третьем этаже бизнес-центра «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка произошло возгорание. Из-за этого посетителей эвакуировали, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 15:28 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в здании бизнес-центра произошло возгорание в помещение на третьем этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра», — говорится в сообщении спасателей.

Из здания оперативно эвакуировали сотрудников и посетителей. К 15:44 огонь локализовали. В тушении пожара принимают участие 42 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Из-за пожара из здания эвакуировали людей
Из-за пожара из здания эвакуировали людей
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на третьем этаже бизнес-центра «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка произошло возгорание. Из-за этого посетителей эвакуировали, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 15:28 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в здании бизнес-центра произошло возгорание в помещение на третьем этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра», — говорится в сообщении спасателей. Из здания оперативно эвакуировали сотрудников и посетителей. К 15:44 огонь локализовали. В тушении пожара принимают участие 42 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...