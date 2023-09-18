В Екатеринбурге на третьем этаже бизнес-центра «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка произошло возгорание. Из-за этого посетителей эвакуировали, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 15:28 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в здании бизнес-центра произошло возгорание в помещение на третьем этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра», — говорится в сообщении спасателей.
Из здания оперативно эвакуировали сотрудников и посетителей. К 15:44 огонь локализовали. В тушении пожара принимают участие 42 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
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