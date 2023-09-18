В Нижнем Тагиле загорелся трамвай

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Трамвайный цех Уралтрансмаша и губернатор Куйвашев. Екатеринбург, цех сборки, уралтрансмаш
В момент ЧП в салоне не было людей Фото:

В Нижнем Тагиле загорелся трамвайный вагон. Инцидент произошел в трамвайном депо в Дзержинском районе.

По данным регионального управления МЧС, 18 сентября на открытой площадке депо загорелся 20-летний трамвайный вагон производства завода «Уралтрансмаш». Возгорание произошло под вагоном. Предварительно известно, что горело электрооборудование из-за короткого замыкания.

Пожар удалось локализовать за несколько минут. Никто не пострадал. Точную причину возгорания установят пожарные дознаватели.

Корреспондент агентства URA.RU обратился за пояснениями к директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову. Он отказался комментировать ситуацию.

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В Нижнем Тагиле загорелся трамвайный вагон. Инцидент произошел в трамвайном депо в Дзержинском районе. По данным регионального управления МЧС, 18 сентября на открытой площадке депо загорелся 20-летний трамвайный вагон производства завода «Уралтрансмаш». Возгорание произошло под вагоном. Предварительно известно, что горело электрооборудование из-за короткого замыкания. Пожар удалось локализовать за несколько минут. Никто не пострадал. Точную причину возгорания установят пожарные дознаватели. Корреспондент агентства URA.RU обратился за пояснениями к директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову. Он отказался комментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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