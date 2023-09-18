В Нижнем Тагиле загорелся трамвай

В Нижнем Тагиле загорелся трамвайный вагон. Инцидент произошел в трамвайном депо в Дзержинском районе.
По данным регионального управления МЧС, 18 сентября на открытой площадке депо загорелся 20-летний трамвайный вагон производства завода «Уралтрансмаш». Возгорание произошло под вагоном. Предварительно известно, что горело электрооборудование из-за короткого замыкания.
Пожар удалось локализовать за несколько минут. Никто не пострадал. Точную причину возгорания установят пожарные дознаватели.
Корреспондент агентства URA.RU обратился за пояснениями к директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову. Он отказался комментировать ситуацию.
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