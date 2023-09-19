Во Львове прозвучали мощные взрывы

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Во Львове работает система ПВО, пишут украинские СМИ Фото:
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Глава областной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о многочисленных взрывах. В городе работает система ПВО. Аналогичная ситуация в Хмельницкой области.

«В части Львова громко. <…> Продолжается боевая работа», — написал Козицкий в своем telegram-канале. Ряд украинских СМИ также сообщает о мощных взрывах в границах города и в Хмельницкой области.

Ранее в регионах прозвучала воздушная тревога. Позже она была объявлена на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР. О разрушениях информации нет.

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Глава областной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о многочисленных взрывах. В городе работает система ПВО. Аналогичная ситуация в Хмельницкой области. «В части Львова громко. <…> Продолжается боевая работа», — написал Козицкий в своем telegram-канале. Ряд украинских СМИ также сообщает о мощных взрывах в границах города и в Хмельницкой области. Ранее в регионах прозвучала воздушная тревога. Позже она была объявлена на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР. О разрушениях информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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