Во Львове прозвучали мощные взрывы

Во Львове работает система ПВО, пишут украинские СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава областной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о многочисленных взрывах. В городе работает система ПВО. Аналогичная ситуация в Хмельницкой области.
«В части Львова громко. <…> Продолжается боевая работа», — написал Козицкий в своем telegram-канале. Ряд украинских СМИ также сообщает о мощных взрывах в границах города и в Хмельницкой области.
Ранее в регионах прозвучала воздушная тревога. Позже она была объявлена на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР. О разрушениях информации нет.
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