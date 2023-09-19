Во Львове прозвучали мощные взрывы

19 сентября 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Во Львове работает система ПВО, пишут украинские СМИ Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава областной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о многочисленных взрывах. В городе работает система ПВО. Аналогичная ситуация в Хмельницкой области. «В части Львова громко. <…> Продолжается боевая работа», — написал Козицкий в своем telegram-канале. Ряд украинских СМИ также сообщает о мощных взрывах в границах города и в Хмельницкой области. Ранее в регионах прозвучала воздушная тревога. Позже она была объявлена на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР. О разрушениях информации нет.

Глава областной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о многочисленных взрывах. В городе работает система ПВО. Аналогичная ситуация в Хмельницкой области. «В части Львова громко. <…> Продолжается боевая работа», — написал Козицкий в своем telegram-канале. Ряд украинских СМИ также сообщает о мощных взрывах в границах города и в Хмельницкой области. Ранее в регионах прозвучала воздушная тревога. Позже она была объявлена на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР. О разрушениях информации нет.