Челябинца, угрожавшего выстрелить в детей, будут судить за хулиганство

19 сентября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На мужчину, угрожавшего выстрелить в подростков на детской площадке в Челябинске, составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «На нарушителя составлен протокол. Правонарушение касается статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — уточнили URA.RU в городском главке. Кадры, на которых взрослые угрожали стрельбой подросткам, появились в сети 15 сентября. Мужчина с женщиной кричали, нецензурно выражаясь, и выгоняли своих оппонентов с детской площадки. Конфликт произошел в районе школы №118. Тогда полицейские просили у граждан, обладающих сведениями о конфликте, сообщить информацию.

На мужчину, угрожавшего выстрелить в подростков на детской площадке в Челябинске, составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «На нарушителя составлен протокол. Правонарушение касается статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — уточнили URA.RU в городском главке. Кадры, на которых взрослые угрожали стрельбой подросткам, появились в сети 15 сентября. Мужчина с женщиной кричали, нецензурно выражаясь, и выгоняли своих оппонентов с детской площадки. Конфликт произошел в районе школы №118. Тогда полицейские просили у граждан, обладающих сведениями о конфликте, сообщить информацию.