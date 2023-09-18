18 сентября 2023

Челябинца, угрожавшего выстрелить в детей, будут судить за хулиганство

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство Фото:

На мужчину, угрожавшего выстрелить в подростков на детской площадке в Челябинске, составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«На нарушителя составлен протокол. Правонарушение касается статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — уточнили URA.RU в городском главке.

Кадры, на которых взрослые угрожали стрельбой подросткам, появились в сети 15 сентября. Мужчина с женщиной кричали, нецензурно выражаясь, и выгоняли своих оппонентов с детской площадки. Конфликт произошел в районе школы №118. Тогда полицейские просили у граждан, обладающих сведениями о конфликте, сообщить информацию.

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На мужчину, угрожавшего выстрелить в подростков на детской площадке в Челябинске, составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «На нарушителя составлен протокол. Правонарушение касается статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — уточнили URA.RU в городском главке. Кадры, на которых взрослые угрожали стрельбой подросткам, появились в сети 15 сентября. Мужчина с женщиной кричали, нецензурно выражаясь, и выгоняли своих оппонентов с детской площадки. Конфликт произошел в районе школы №118. Тогда полицейские просили у граждан, обладающих сведениями о конфликте, сообщить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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