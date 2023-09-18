Челябинца, угрожавшего выстрелить в детей, будут судить за хулиганство

На мужчину, угрожавшего выстрелить в подростков на детской площадке в Челябинске, составлен протокол о мелком хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
«На нарушителя составлен протокол. Правонарушение касается статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — уточнили URA.RU в городском главке.
Кадры, на которых взрослые угрожали стрельбой подросткам, появились в сети 15 сентября. Мужчина с женщиной кричали, нецензурно выражаясь, и выгоняли своих оппонентов с детской площадки. Конфликт произошел в районе школы №118. Тогда полицейские просили у граждан, обладающих сведениями о конфликте, сообщить информацию.
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