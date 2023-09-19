Студент, опоздавший на пару в ПГНИУ, во время атаки сообщал преподавателю о происходящем в кампусе

Студент Пермского госуниверситета в день атаки на вуз опоздал на занятие

ПГНИУ вспоминает жертв трагедии, случившейся два года назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) опоздал на занятия в день, когда произошло вооруженное нападение на вуз. Юноша связался со своим преподавателем Кириллом Циберкиным, к которому должен был прийти на пару, и сообщил ему, что происходит в кампусе. Воспоминания педагога вуз привел на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

«Оставаться на месте или покинуть территорию кампуса? Безопасно ли направление в сторону завода Дзержинского? Нападающий один или нет? Эти вопросы беспокоили доцента кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилла Циберкина. Он вместе с семью студентами был в корпусе №5. Один из них опоздал на занятие и сообщил о происходящем, позже преподавателю поступил звонок от заведующего кафедрой», — отмечается на странице ПГНИУ в соцсети.

Во время атаки Кирилл Циберкин принял решение эвакуировать студентов из аудитории. Группа вместе с преподавателем «собрала вещи и без паники быстро покинула территорию кампуса через восточную проходную».

20 сентября Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии , случившейся два года назад. 20 сентября 2021 года студент вуза Тимур Бекмансуров открыл на территории кампуса стрельбу. В результате вооруженного нападения погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы различной степени тяжести. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.