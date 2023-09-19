19 сентября 2023

Студент, опоздавший на пару в ПГНИУ, во время атаки сообщал преподавателю о происходящем в кампусе

Студент Пермского госуниверситета в день атаки на вуз опоздал на занятие
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Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, годовщина теракта
ПГНИУ вспоминает жертв трагедии, случившейся два года назад Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) опоздал на занятия в день, когда произошло вооруженное нападение на вуз. Юноша связался со своим преподавателем Кириллом Циберкиным, к которому должен был прийти на пару, и сообщил ему, что происходит в кампусе. Воспоминания педагога вуз привел на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

«Оставаться на месте или покинуть территорию кампуса? Безопасно ли направление в сторону завода Дзержинского? Нападающий один или нет? Эти вопросы беспокоили доцента кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилла Циберкина. Он вместе с семью студентами был в корпусе №5. Один из них опоздал на занятие и сообщил о происходящем, позже преподавателю поступил звонок от заведующего кафедрой», — отмечается на странице ПГНИУ в соцсети.

Во время атаки Кирилл Циберкин принял решение эвакуировать студентов из аудитории. Группа вместе с преподавателем «собрала вещи и без паники быстро покинула территорию кампуса через восточную проходную».

20 сентября Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии, случившейся два года назад. 20 сентября 2021 года студент вуза Тимур Бекмансуров открыл на территории кампуса стрельбу. В результате вооруженного нападения погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы различной степени тяжести. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

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Студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) опоздал на занятия в день, когда произошло вооруженное нападение на вуз. Юноша связался со своим преподавателем Кириллом Циберкиным, к которому должен был прийти на пару, и сообщил ему, что происходит в кампусе. Воспоминания педагога вуз привел на своей станице в соцсети «ВКонтакте». «Оставаться на месте или покинуть территорию кампуса? Безопасно ли направление в сторону завода Дзержинского? Нападающий один или нет? Эти вопросы беспокоили доцента кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилла Циберкина. Он вместе с семью студентами был в корпусе №5. Один из них опоздал на занятие и сообщил о происходящем, позже преподавателю поступил звонок от заведующего кафедрой», — отмечается на странице ПГНИУ в соцсети. Во время атаки Кирилл Циберкин принял решение эвакуировать студентов из аудитории. Группа вместе с преподавателем «собрала вещи и без паники быстро покинула территорию кампуса через восточную проходную». 20 сентября Пермский госуниверситет вспоминает жертв трагедии, случившейся два года назад. 20 сентября 2021 года студент вуза Тимур Бекмансуров открыл на территории кампуса стрельбу. В результате вооруженного нападения погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы различной степени тяжести. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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