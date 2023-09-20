Пермский рабочий засудил жилищный кооператив за незаконное увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Работа. Тюмень, трудовая книжка, работа
Работодатель обязан выплатить пермяку более 100 тысяч рублей Фото:

Житель Перми подал иск в суд на жилищно-строительный кооператив, из которого его незаконно уволили. Бывший работодатель уволил сотрудника якобы из-за ликвидации организации, однако на момент расторжения трудового договора кооператив еще существовал, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Признать приказ Жилищно-строительного кооператива № 64 Свердловского района об увольнении истца в связи с ликвидацией организации незаконным», — говорится в решении. Бывший работодатель обязан изменить формулировку увольнения на п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника).

Также сообщается, что экс-работодатель задерживал истцу зарплату, поэтому кроме компенсации морального вреда среднего, среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и неиспользованного отпуска, обязан выплатить и задолженность. В общем суд постановил взыскать в пользу пермяка более 100 тысяч рублей.

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Житель Перми подал иск в суд на жилищно-строительный кооператив, из которого его незаконно уволили. Бывший работодатель уволил сотрудника якобы из-за ликвидации организации, однако на момент расторжения трудового договора кооператив еще существовал, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать приказ Жилищно-строительного кооператива № 64 Свердловского района об увольнении истца в связи с ликвидацией организации незаконным», — говорится в решении. Бывший работодатель обязан изменить формулировку увольнения на п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника). Также сообщается, что экс-работодатель задерживал истцу зарплату, поэтому кроме компенсации морального вреда среднего, среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и неиспользованного отпуска, обязан выплатить и задолженность. В общем суд постановил взыскать в пользу пермяка более 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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