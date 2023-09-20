Пермский рабочий засудил жилищный кооператив за незаконное увольнение

Работодатель обязан выплатить пермяку более 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Перми подал иск в суд на жилищно-строительный кооператив, из которого его незаконно уволили. Бывший работодатель уволил сотрудника якобы из-за ликвидации организации, однако на момент расторжения трудового договора кооператив еще существовал, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Признать приказ Жилищно-строительного кооператива № 64 Свердловского района об увольнении истца в связи с ликвидацией организации незаконным», — говорится в решении. Бывший работодатель обязан изменить формулировку увольнения на п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника).

Также сообщается, что экс-работодатель задерживал истцу зарплату, поэтому кроме компенсации морального вреда среднего, среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и неиспользованного отпуска, обязан выплатить и задолженность. В общем суд постановил взыскать в пользу пермяка более 100 тысяч рублей.