Пермским бизнесменам и блогерам расскажут, как не попасть на штрафы за рекламу

Пермская торгово-промышленная палата проведет круглый стол, посвященный изменениям в закон «О рекламе», которые ввели штрафы за нарушение правил маркировки рекламы на сайтах, в блогах и социальных сетях. Эксперты расскажут, как избежать штрафов, которые достигают 500 тысяч рублей.
«Эксперты в области рекламы и юриспруденции ответят на вопросы о том, какую рекламу нужно маркировать, как это сделать и как не получить штрафы», — сообщается на сайте палаты. Мероприятие бесплатное.
Главным спикером на круглом столе выступит адвокат Илья Демин, который специализируется на защите бизнеса. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, блогеры и рекламные агентства. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.
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