Пермским бизнесменам и блогерам расскажут, как не попасть на штрафы за рекламу

Пермская ТПП проведет круглый стол о маркировке рекламы

20 сентября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Реклама уходит в интернет, где ждут штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская торгово-промышленная палата проведет круглый стол, посвященный изменениям в закон «О рекламе», которые ввели штрафы за нарушение правил маркировки рекламы на сайтах, в блогах и социальных сетях. Эксперты расскажут, как избежать штрафов, которые достигают 500 тысяч рублей. «Эксперты в области рекламы и юриспруденции ответят на вопросы о том, какую рекламу нужно маркировать, как это сделать и как не получить штрафы», — сообщается на сайте палаты. Мероприятие бесплатное. Главным спикером на круглом столе выступит адвокат Илья Демин, который специализируется на защите бизнеса. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, блогеры и рекламные агентства. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.

Пермская торгово-промышленная палата проведет круглый стол, посвященный изменениям в закон «О рекламе», которые ввели штрафы за нарушение правил маркировки рекламы на сайтах, в блогах и социальных сетях. Эксперты расскажут, как избежать штрафов, которые достигают 500 тысяч рублей. «Эксперты в области рекламы и юриспруденции ответят на вопросы о том, какую рекламу нужно маркировать, как это сделать и как не получить штрафы», — сообщается на сайте палаты. Мероприятие бесплатное. Главным спикером на круглом столе выступит адвокат Илья Демин, который специализируется на защите бизнеса. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, блогеры и рекламные агентства. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.