19 сентября 2023

Пермским бизнесменам и блогерам расскажут, как не попасть на штрафы за рекламу

Пермская ТПП проведет круглый стол о маркировке рекламы
© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающие рекламные баннеры. Курган , баннер, пустой баннер, отсутствие рекламы
Реклама уходит в интернет, где ждут штрафы Фото:

Пермская торгово-промышленная палата проведет круглый стол, посвященный изменениям в закон «О рекламе», которые ввели штрафы за нарушение правил маркировки рекламы на сайтах, в блогах и социальных сетях. Эксперты расскажут, как избежать штрафов, которые достигают 500 тысяч рублей.

«Эксперты в области рекламы и юриспруденции ответят на вопросы о том, какую рекламу нужно маркировать, как это сделать и как не получить штрафы», — сообщается на сайте палаты. Мероприятие бесплатное.

Главным спикером на круглом столе выступит адвокат Илья Демин, который специализируется на защите бизнеса. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, блогеры и рекламные агентства. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.

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Пермская торгово-промышленная палата проведет круглый стол, посвященный изменениям в закон «О рекламе», которые ввели штрафы за нарушение правил маркировки рекламы на сайтах, в блогах и социальных сетях. Эксперты расскажут, как избежать штрафов, которые достигают 500 тысяч рублей. «Эксперты в области рекламы и юриспруденции ответят на вопросы о том, какую рекламу нужно маркировать, как это сделать и как не получить штрафы», — сообщается на сайте палаты. Мероприятие бесплатное. Главным спикером на круглом столе выступит адвокат Илья Демин, который специализируется на защите бизнеса. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, блогеры и рекламные агентства. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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