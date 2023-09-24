24 сентября 2023

Екатеринбургского журналиста оштрафовали за дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисту Александру Романенкову дали штраф в 30 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге журналиста и учредителя информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в дискредитации армии РФ», — пояснили журналисту агентства в суде.

Изначально суд должен был состояться 21 сентября. Заседание было перенесено по просьбе Романенкова. Он лежал в больнице.

В этом году Романенкова уже судили за дискредитацию российской армии. Верх-Исетский районный суд тогда назначил ему штраф — 45 тысяч рублей. Позднее Свердловский областной суд отменил это решение. Однако при повторном рассмотрении мужчину оштрафовали.

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В Екатеринбурге журналиста и учредителя информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в дискредитации армии РФ», — пояснили журналисту агентства в суде. Изначально суд должен был состояться 21 сентября. Заседание было перенесено по просьбе Романенкова. Он лежал в больнице. В этом году Романенкова уже судили за дискредитацию российской армии. Верх-Исетский районный суд тогда назначил ему штраф — 45 тысяч рублей. Позднее Свердловский областной суд отменил это решение. Однако при повторном рассмотрении мужчину оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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