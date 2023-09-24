Екатеринбургского журналиста оштрафовали за дискредитацию армии РФ

В Екатеринбурге журналиста и учредителя информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
«Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в дискредитации армии РФ», — пояснили журналисту агентства в суде.
Изначально суд должен был состояться 21 сентября. Заседание было перенесено по просьбе Романенкова. Он лежал в больнице.
В этом году Романенкова уже судили за дискредитацию российской армии. Верх-Исетский районный суд тогда назначил ему штраф — 45 тысяч рублей. Позднее Свердловский областной суд отменил это решение. Однако при повторном рассмотрении мужчину оштрафовали.
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