Екатеринбургского журналиста оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Журналисту Александру Романенкову дали штраф в 30 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге журналиста и учредителя информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Романенкова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в дискредитации армии РФ», — пояснили журналисту агентства в суде.

Изначально суд должен был состояться 21 сентября. Заседание было перенесено по просьбе Романенкова. Он лежал в больнице.

В этом году Романенкова уже судили за дискредитацию российской армии. Верх-Исетский районный суд тогда назначил ему штраф — 45 тысяч рублей. Позднее Свердловский областной суд отменил это решение. Однако при повторном рассмотрении мужчину оштрафовали.