20 сентября 2023

На TNF предупредили об опасности для ТЭК Тюмени и России из-за подделок

Замглавы отдела продаж «Москабель»: 30% производителей РФ делает контрафакт
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, кабель
По данным участников TNF 2023, до 30% кабельной продукции не соответствует стандартам качества Фото:

На объектах ТЭК в Тюменской области и РФ используется не меньше 30% кабельной продукции, которая не соответствует стандартам качества и может привести к чрезвычайным ситуациям. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023 заявил заместитель начальника отдела продаж завода «Москабель» Валерий Иванчуков.

«Очень высокий процент контрафакта с тех пор, как мы когда-то отказались от ГОСТов. Причем, это не только в сфере кабельной продукции», — пояснил URA.RU Иванчуков. По его словам, некоторые компании ради удешевления производства идут на шаги, способные привести к огромным потерям.

Он так же заметил, что от контрафакта можно защититься только одним способом — постоянно проводить внешний контроль качества продукции. «Это мало кто из коллег позволяет, а китайские производители даже в документации на свой продукт пишут далеко не всю информацию», — добавил Иванчуков в беседе с URA.RU.

По его мнению, еще одна проблема — разделенная между десятком субподрядчиков ответственность. «Фактически, генподрядчик сейчас при технологическом подключении, все риски перекладывает на субподрядные организации; да и те несут ответственность только в момент подключения. Все, что дальше — личная ответственность заказчика», — сообщил он URA.RU.

Ранее агентство рассказало о презентации, которую провел в рамках TNF один из старейших тюменских заводов. Компания разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель для нужд нефтегазодобывающего комплекса.

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На объектах ТЭК в Тюменской области и РФ используется не меньше 30% кабельной продукции, которая не соответствует стандартам качества и может привести к чрезвычайным ситуациям. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023 заявил заместитель начальника отдела продаж завода «Москабель» Валерий Иванчуков. «Очень высокий процент контрафакта с тех пор, как мы когда-то отказались от ГОСТов. Причем, это не только в сфере кабельной продукции», — пояснил URA.RU Иванчуков. По его словам, некоторые компании ради удешевления производства идут на шаги, способные привести к огромным потерям. Он так же заметил, что от контрафакта можно защититься только одним способом — постоянно проводить внешний контроль качества продукции. «Это мало кто из коллег позволяет, а китайские производители даже в документации на свой продукт пишут далеко не всю информацию», — добавил Иванчуков в беседе с URA.RU. По его мнению, еще одна проблема — разделенная между десятком субподрядчиков ответственность. «Фактически, генподрядчик сейчас при технологическом подключении, все риски перекладывает на субподрядные организации; да и те несут ответственность только в момент подключения. Все, что дальше — личная ответственность заказчика», — сообщил он URA.RU. Ранее агентство рассказало о презентации, которую провел в рамках TNF один из старейших тюменских заводов. Компания разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель для нужд нефтегазодобывающего комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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