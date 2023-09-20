20 сентября 2023

Украинский артист с татуировками Путина выступит с балетом в Перми

Звезда мирового балета Сергей Полунин даст в Перми спектакль «Распутин»
© Служба новостей «URA.RU»
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. Екатеринбург, полунин сергей
Сергей Полунин выступит в конце сентября на пермской сцене Фото:

В Перми выступит уроженец Украины, ныне директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин. Артист, тело которого украшают татуировки с изображением президента РФ Владимира Путина, представит балет «Распутин».

«Хореограф Юка Ойши создала балет „Распутин“ специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Оригинальную музыку для балета написал Кирилл Рихтер, а костюмы для героев „Распутина“ создала модельер Ульяна Сергеенко», — говорится в афише спектакля.

Сергей Полунин неоднократно заявлял о поддержке президента России Владимира Путина. Он демонстрировал на своем теле татуировки с изображением российского лидера. В 2018 году он получил паспорт гражданина РФ.

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В Перми выступит уроженец Украины, ныне директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин. Артист, тело которого украшают татуировки с изображением президента РФ Владимира Путина, представит балет «Распутин». «Хореограф Юка Ойши создала балет „Распутин“ специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Оригинальную музыку для балета написал Кирилл Рихтер, а костюмы для героев „Распутина“ создала модельер Ульяна Сергеенко», — говорится в афише спектакля. Сергей Полунин неоднократно заявлял о поддержке президента России Владимира Путина. Он демонстрировал на своем теле татуировки с изображением российского лидера. В 2018 году он получил паспорт гражданина РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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