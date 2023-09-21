Террористы угрожали сбить борт «Уральских авиалиний», отправлявшийся в Сочи

21 сентября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Лайнер летел из Москвы в Сочи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», который 20 сентября летел из Москвы в Сочи. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось ложным, передает Mash. «Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35. Все оперслужбы были проинформированы об угрозе теракта. В аэропорту был выставлен дополнительный контроль. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение действительно оказалось ложным.

Телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», который 20 сентября летел из Москвы в Сочи. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось ложным, передает Mash. «Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35. Все оперслужбы были проинформированы об угрозе теракта. В аэропорту был выставлен дополнительный контроль. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение действительно оказалось ложным.