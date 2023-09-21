Террористы угрожали сбить борт «Уральских авиалиний», отправлявшийся в Сочи

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Лайнер летел из Москвы в Сочи Фото:

Телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», который 20 сентября летел из Москвы в Сочи. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось ложным, передает Mash.

«Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35.

Все оперслужбы были проинформированы об угрозе теракта. В аэропорту был выставлен дополнительный контроль. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение действительно оказалось ложным.

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Телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», который 20 сентября летел из Москвы в Сочи. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось ложным, передает Mash. «Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35. Все оперслужбы были проинформированы об угрозе теракта. В аэропорту был выставлен дополнительный контроль. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение действительно оказалось ложным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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