Террористы угрожали сбить борт «Уральских авиалиний», отправлявшийся в Сочи

Телефонные террористы угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», который 20 сентября летел из Москвы в Сочи. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось ложным, передает Mash.
«Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35.
Все оперслужбы были проинформированы об угрозе теракта. В аэропорту был выставлен дополнительный контроль. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение действительно оказалось ложным.
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