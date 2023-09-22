Пермяк заблокировал сожительницу в растопленной бане, чтобы убить

23 сентября 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Подсудимого направили в колонию для перевоспитания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Верещагинского района Пермского края заколотил сожительницу в топящейся бане, чтобы убить. Женщина там спряталась от преследования, указано на сайте суда. До этого выпивший фигурант бегал за пострадавшей с лопатой по огороду возле дома, где проживала пара. «Подсудимый прошел в баню, где находилась потерпевшая. Видя, что в топке горит огонь, закрыл задвижку, перекрыв дымоход <…>. После, используя шуруповерт, прикрутил дверь бани к косяку, также в ход пошли гвозди. Решив, что все необходимые условия для убийства выполнены, ушел домой», — написано на сайте Верещагинского суда. Потерпевшая почувствовала запах гари и открыла задвижку дымохода. Выбраться из западни помогла старшая дочь, ей женщина успела позвонить по телефону. Суд вынес обвинительный приговор. Местного жителя наказали лишением свободы на срок шесть лет шесть месяцев и пять дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Житель Верещагинского района Пермского края заколотил сожительницу в топящейся бане, чтобы убить. Женщина там спряталась от преследования, указано на сайте суда. До этого выпивший фигурант бегал за пострадавшей с лопатой по огороду возле дома, где проживала пара. «Подсудимый прошел в баню, где находилась потерпевшая. Видя, что в топке горит огонь, закрыл задвижку, перекрыв дымоход <…>. После, используя шуруповерт, прикрутил дверь бани к косяку, также в ход пошли гвозди. Решив, что все необходимые условия для убийства выполнены, ушел домой», — написано на сайте Верещагинского суда. Потерпевшая почувствовала запах гари и открыла задвижку дымохода. Выбраться из западни помогла старшая дочь, ей женщина успела позвонить по телефону. Суд вынес обвинительный приговор. Местного жителя наказали лишением свободы на срок шесть лет шесть месяцев и пять дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.