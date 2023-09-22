22 сентября 2023

Пермяк заблокировал сожительницу в растопленной бане, чтобы убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, иту, штаб колонии
Подсудимого направили в колонию для перевоспитания Фото:

Житель Верещагинского района Пермского края заколотил сожительницу в топящейся бане, чтобы убить. Женщина там спряталась от преследования, указано на сайте суда. До этого выпивший фигурант бегал за пострадавшей с лопатой по огороду возле дома, где проживала пара.

«Подсудимый прошел в баню, где находилась потерпевшая. Видя, что в топке горит огонь, закрыл задвижку, перекрыв дымоход <…>. После, используя шуруповерт, прикрутил дверь бани к косяку, также в ход пошли гвозди. Решив, что все необходимые условия для убийства выполнены, ушел домой», — написано на сайте Верещагинского суда.

Потерпевшая почувствовала запах гари и открыла задвижку дымохода. Выбраться из западни помогла старшая дочь, ей женщина успела позвонить по телефону.

Суд вынес обвинительный приговор. Местного жителя наказали лишением свободы на срок шесть лет шесть месяцев и пять дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Верещагинского района Пермского края заколотил сожительницу в топящейся бане, чтобы убить. Женщина там спряталась от преследования, указано на сайте суда. До этого выпивший фигурант бегал за пострадавшей с лопатой по огороду возле дома, где проживала пара. «Подсудимый прошел в баню, где находилась потерпевшая. Видя, что в топке горит огонь, закрыл задвижку, перекрыв дымоход <…>. После, используя шуруповерт, прикрутил дверь бани к косяку, также в ход пошли гвозди. Решив, что все необходимые условия для убийства выполнены, ушел домой», — написано на сайте Верещагинского суда. Потерпевшая почувствовала запах гари и открыла задвижку дымохода. Выбраться из западни помогла старшая дочь, ей женщина успела позвонить по телефону. Суд вынес обвинительный приговор. Местного жителя наказали лишением свободы на срок шесть лет шесть месяцев и пять дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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