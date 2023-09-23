Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем машиностроителя

Владимир Якушев подчеркнул, что уральские машиностроители являются настоящими профессионалами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Урала с Днем машиностроителя. Он отметил профессионализм местных работников и ветеранов машиностроительной отрасли.

«Машиностроение — это сердце промышленности Урала. Оно задает ритм смежным производствам. Двигает вперед прогресс и помогает решать государственные задачи. На предприятиях УрФО самого различного профиля трудятся настоящие профессионалы, которые успешно решают сложнейшие производственные задачи, вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны», — передает слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Также он поблагодарил машиностроителей за преданность своему делу и пожелал реализовывать намеченные планы. «Желаю здоровья, счастья и благополучия», — торжественно подытожил полпред УрФО.