23 сентября 2023

Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем машиностроителя

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Якушев Владимир посетил V всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Пермь, якушев владимир, портрет, решетников максим
Владимир Якушев подчеркнул, что уральские машиностроители являются настоящими профессионалами Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Урала с Днем машиностроителя. Он отметил профессионализм местных работников и ветеранов машиностроительной отрасли.

«Машиностроение — это сердце промышленности Урала. Оно задает ритм смежным производствам. Двигает вперед прогресс и помогает решать государственные задачи. На предприятиях УрФО самого различного профиля трудятся настоящие профессионалы, которые успешно решают сложнейшие производственные задачи, вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны», — передает слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Также он поблагодарил машиностроителей за преданность своему делу и пожелал реализовывать намеченные планы. «Желаю здоровья, счастья и благополучия», — торжественно подытожил полпред УрФО.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Урала с Днем машиностроителя. Он отметил профессионализм местных работников и ветеранов машиностроительной отрасли. «Машиностроение — это сердце промышленности Урала. Оно задает ритм смежным производствам. Двигает вперед прогресс и помогает решать государственные задачи. На предприятиях УрФО самого различного профиля трудятся настоящие профессионалы, которые успешно решают сложнейшие производственные задачи, вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны», — передает слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Также он поблагодарил машиностроителей за преданность своему делу и пожелал реализовывать намеченные планы. «Желаю здоровья, счастья и благополучия», — торжественно подытожил полпред УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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