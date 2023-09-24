На фестивале зрители увидели сразу несколько исторических реконструкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) на военном полигоне показали историческую реконструкцию «Разгром моджахедов». Как URA.RU сообщили в пресс-службе танкового фестиваля, мероприятие собрало в выходные восемь тысяч человек.

«На полигоне собирались 12 клубов исторической реконструкции из Челябинской области, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Кирова. Их усилиями зрителями были представлены масштабные реконструкции разных исторических периодов: „Разгром моджахедов“, „Уральская броня“, „Миротворцы“», — пояснили URA.RU организаторы.

Руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев заметил, что на шестом фестивале «Броня Танкограда» возросло количество организованных групп с детьми. В прошлые годы на мероприятие приезжало порядка 40 автобусов с маленькими зрителями, в 2023 году — 60. Гости собрались с Миньяра, Сибая, Мирного, Южноуральска, Сысерти, Миасса и других городов.

Приуроченный ко Дню танкиста фестиваль прошел на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа. Площадка принадлежит гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. Для показательных выступлений Челябинский тракторный завод предоставил танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, трактор С-80. Исторические клубы и дивизия привезли немецкую противотанковую пушку Рak 36, БТР-80, бронированные тягачи, автомобили «Урал», переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела», ЗиС-3, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 и другие виды техники.

Кроме показательных выступлений, зрители увидели современные бои, демонстрацию возможностей инженерной военной техники. Часть площадок было организовано патриотическими организациями и клубами региона. Собравшиеся представили выставки стрелкового и холодного оружия.

Для создания реконструкций на фестиваль собралось 12 исторических клубов Фото: пресс-служба Танкового фестиваля

Технику предоставили ЧТЗ, автозавод «Урал» и другие организации Фото: пресс-служба Танкового фестиваля

Фестиваль приурочили ко Дню танкиста Фото: пресс-служба Танкового фестиваля

На мероприятие собралось восемь тысяч человек Фото: пресс-служба Танкового фестиваля