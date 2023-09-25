С челябинки взяли деньги за детскую палату без туалетной бумаги и мыла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Бориса Дубровского детской горбольницы № 3. Магнитогорск, больничная палата
В палате за 700 рублей в сутки не оказалось базовых средств личной гигиены Фото:

Челябинка Елена М. заплатила за палату повышенной комфортности в детском инфекционном отделении городской клинической больницы №9, в которой не оказалось туалетной бумаги, мыла и полотенец. Об этом пациентка рассказала URA.RU.

«23 сентября мы прилетели из Сочи (Краснодарский край). На следующий день мы поступили в детскую инфекцию больницы №9 на улице 5-я Электровозная, дом 5. Попросила платную палату за 700 рублей в сутки. А там не оказалось ни полотенца, ни мыла, ни туалетной бумаги. Есть только антисептик, мне им ребенка подмывать?» — уточнила Елена М.

Женщина также добавила, что у нее есть вопросы к снабжению больницы. Температуру ее ребенку измеряют бесконтактным термометром. По мнению Елены М. этот способ занижает показатели.

«Температуру измеряют бесконтактным градусником неверно. Я говорила, что ребенок горит. Термометр показывает 37 градусов. Из дома привезли обычный: показал 39,3 градусов. Моему сыну полтора года. Упущенное время может спровоцировать необратимые осложнения или даже смерть», — сообщила мать ребенка.

Корреспондент URA.RU связался по номеру, указанному на сайте медучреждения, для получения подробной информации о платных услугах. На звонок ответил кассир, который не смог перечислить, что входит в услугу комфортной палаты. В пресс-службе больницы обещали уточнить информацию позже.

В палате нет мыла, туалетной бумаги, полотенец, есть только антисептическое средство
В палате нет мыла, туалетной бумаги, полотенец, есть только антисептическое средство
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Челябинка Елена М. заплатила за палату повышенной комфортности в детском инфекционном отделении городской клинической больницы №9, в которой не оказалось туалетной бумаги, мыла и полотенец. Об этом пациентка рассказала URA.RU. «23 сентября мы прилетели из Сочи (Краснодарский край). На следующий день мы поступили в детскую инфекцию больницы №9 на улице 5-я Электровозная, дом 5. Попросила платную палату за 700 рублей в сутки. А там не оказалось ни полотенца, ни мыла, ни туалетной бумаги. Есть только антисептик, мне им ребенка подмывать?» — уточнила Елена М. Женщина также добавила, что у нее есть вопросы к снабжению больницы. Температуру ее ребенку измеряют бесконтактным термометром. По мнению Елены М. этот способ занижает показатели. «Температуру измеряют бесконтактным градусником неверно. Я говорила, что ребенок горит. Термометр показывает 37 градусов. Из дома привезли обычный: показал 39,3 градусов. Моему сыну полтора года. Упущенное время может спровоцировать необратимые осложнения или даже смерть», — сообщила мать ребенка. Корреспондент URA.RU связался по номеру, указанному на сайте медучреждения, для получения подробной информации о платных услугах. На звонок ответил кассир, который не смог перечислить, что входит в услугу комфортной палаты. В пресс-службе больницы обещали уточнить информацию позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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