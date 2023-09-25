В палате за 700 рублей в сутки не оказалось базовых средств личной гигиены Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинка Елена М. заплатила за палату повышенной комфортности в детском инфекционном отделении городской клинической больницы №9, в которой не оказалось туалетной бумаги, мыла и полотенец. Об этом пациентка рассказала URA.RU.

«23 сентября мы прилетели из Сочи (Краснодарский край). На следующий день мы поступили в детскую инфекцию больницы №9 на улице 5-я Электровозная, дом 5. Попросила платную палату за 700 рублей в сутки. А там не оказалось ни полотенца, ни мыла, ни туалетной бумаги. Есть только антисептик, мне им ребенка подмывать?» — уточнила Елена М.

Женщина также добавила, что у нее есть вопросы к снабжению больницы. Температуру ее ребенку измеряют бесконтактным термометром. По мнению Елены М. этот способ занижает показатели.

«Температуру измеряют бесконтактным градусником неверно. Я говорила, что ребенок горит. Термометр показывает 37 градусов. Из дома привезли обычный: показал 39,3 градусов. Моему сыну полтора года. Упущенное время может спровоцировать необратимые осложнения или даже смерть», — сообщила мать ребенка.

Корреспондент URA.RU связался по номеру, указанному на сайте медучреждения, для получения подробной информации о платных услугах. На звонок ответил кассир, который не смог перечислить, что входит в услугу комфортной палаты. В пресс-службе больницы обещали уточнить информацию позже.

В палате нет мыла, туалетной бумаги, полотенец, есть только антисептическое средство Фото: Елена Маклагина