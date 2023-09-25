Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года

Власти Северной Кореи с 25 сентября разрешат иностранным гражданам въезжать в страну. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV. С 2020 года в КНДР действовали ограничения на въезд, введенные из-за распространения вируса COVID-19.
«КНДР объявила о том, что с 25 мая иностранцы могут въезжать в КНДР в соответствии с правилами», — передает репортер CCTV Дун Хайтао. Отмечается, что после въезд в страну иностранные граждане должны будут пройти двухдневный карантин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава МИД России Сергей Ларов посетит Пхеньян (столицу КНДР) уже в октябре. Президент РФ Владимир Путин также принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну.
Власти Северной Кореи с 25 сентября разрешат иностранным гражданам въезжать в страну. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV. С 2020 года в КНДР действовали ограничения на въезд, введенные из-за распространения вируса COVID-19. «КНДР объявила о том, что с 25 мая иностранцы могут въезжать в КНДР в соответствии с правилами», — передает репортер CCTV Дун Хайтао. Отмечается, что после въезд в страну иностранные граждане должны будут пройти двухдневный карантин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава МИД России Сергей Ларов посетит Пхеньян (столицу КНДР) уже в октябре. Президент РФ Владимир Путин также принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну.