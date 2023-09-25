25 сентября 2023

Екатеринбургской похитительнице мастурбаторов предложили сдаться добровольно

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, бдсм
Молодую пару привлек товар в интимном в магазине (архивное фото) Фото:

Девушке, которая вместе со своим напарником похитила из секс-шопа мастурбаторы, предложили явиться в полицию для пояснений. Кроме того, в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу призвали воришек вернуть похищенный товар владельцам.

«Заявление о хищении продукции поступило 25 сентября в отдел полиции №1. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции по адресу Толмачева, 26 и дать пояснения. Также ей необходимо вернуть похищенное владельцам», — объяснили URA.RU в ведомстве.

Кража произошла в секс-шопе на улице Малышева. Туда зашла пара и, пока мужчина отвлекал продавцов громкой музыкой, его спутница похитила два японских вибратора. Хозяева магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.

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Девушке, которая вместе со своим напарником похитила из секс-шопа мастурбаторы, предложили явиться в полицию для пояснений. Кроме того, в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу призвали воришек вернуть похищенный товар владельцам. «Заявление о хищении продукции поступило 25 сентября в отдел полиции №1. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции по адресу Толмачева, 26 и дать пояснения. Также ей необходимо вернуть похищенное владельцам», — объяснили URA.RU в ведомстве. Кража произошла в секс-шопе на улице Малышева. Туда зашла пара и, пока мужчина отвлекал продавцов громкой музыкой, его спутница похитила два японских вибратора. Хозяева магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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