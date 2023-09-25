Екатеринбургской похитительнице мастурбаторов предложили сдаться добровольно

26 сентября 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Молодую пару привлек товар в интимном в магазине (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девушке, которая вместе со своим напарником похитила из секс-шопа мастурбаторы, предложили явиться в полицию для пояснений. Кроме того, в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу призвали воришек вернуть похищенный товар владельцам. «Заявление о хищении продукции поступило 25 сентября в отдел полиции №1. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции по адресу Толмачева, 26 и дать пояснения. Также ей необходимо вернуть похищенное владельцам», — объяснили URA.RU в ведомстве. Кража произошла в секс-шопе на улице Малышева. Туда зашла пара и, пока мужчина отвлекал продавцов громкой музыкой, его спутница похитила два японских вибратора. Хозяева магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.

Девушке, которая вместе со своим напарником похитила из секс-шопа мастурбаторы, предложили явиться в полицию для пояснений. Кроме того, в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу призвали воришек вернуть похищенный товар владельцам. «Заявление о хищении продукции поступило 25 сентября в отдел полиции №1. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции по адресу Толмачева, 26 и дать пояснения. Также ей необходимо вернуть похищенное владельцам», — объяснили URA.RU в ведомстве. Кража произошла в секс-шопе на улице Малышева. Туда зашла пара и, пока мужчина отвлекал продавцов громкой музыкой, его спутница похитила два японских вибратора. Хозяева магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.