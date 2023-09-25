В лонг-лист ресторанной премии WhereToEat вошли 38 челябинских заведений. Список

26 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

В лонг-лист Урала попали 38 челябинских ресторанов, победителей огласят 20 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU В лонг-лист нового сезона ресторанной премии WhereToEat вошли 37 заведений Челябинска и одно из Златоуста. Региональный этап организаторы проведут с 27 сентября по 16 ноября. «В конце сентября стартует череда церемоний награждения лучших представителей ресторанной индустрии в регионах! Рестораны, вошедшие в шорт-листы регионов, автоматически включат в список для голосования всероссийской премии WhereToEat Russia 2024», — сообщается на официальном сайте премии. Среди участников представители Москвы, Санкт-петербурга, Урала, Сибири, Юга, Востока, Татарстана и центральной части России. На первом этапе, в каждом из них, выберут 50 заведений. Всего в списке Урала 189 ресторанов, гастробаров и кафе. Из них 37 находятся в Челябинске и одно в Златоусте: Plan B

«7 Пятниц»

Barbaresco

Redactor

Bistro Y

Rou Rou

«Моя вина»

Sicilia

Sketch

«На старом месте»

«Облака»

Topka Reborn

Tortillas & Grill

«Оливер»

United

Viet Quan

«Пойдем в горы?»

«Подди-Пицца»

«Профессорский»

Family Grill

«Асаби»

«Слон»

«Счастливый Кузюк» (Златоуст)

Joy Café

La Galleria Bar & Karaoke

«Гриль Хаус»

«Уральские пельмени»

«Фонд культуры»

Pasta Bar by Dovolny

«Камчатка»

«Камон в Кардамон»

«Честер»

«Mr & Mrs Boo»

«Хинкали и вино»

Mozzarella

«Додо Пицца»

«Хачапури тетушки Марико»

«ФортеПьяно» Организаторы уточняют, что независимая премия проводится с 2013 года, а номинанты избираются путем тайного голосования. Среди комиссии рестораторы, эксперты гостиничного и винного бизнеса, критики и журналисты. В марте WhereToEat выставили общероссийский лонг-лист. Среди лучших, по мнению премии, заведений России числились семь из Челябинской области. Тогда в список вошли Y Bistro, Brut is good, Barbaresco, Prostobar, Redactor, «Сицилия» и «Оливер».

В лонг-лист нового сезона ресторанной премии WhereToEat вошли 37 заведений Челябинска и одно из Златоуста. Региональный этап организаторы проведут с 27 сентября по 16 ноября. «В конце сентября стартует череда церемоний награждения лучших представителей ресторанной индустрии в регионах! Рестораны, вошедшие в шорт-листы регионов, автоматически включат в список для голосования всероссийской премии WhereToEat Russia 2024», — сообщается на официальном сайте премии. Среди участников представители Москвы, Санкт-петербурга, Урала, Сибири, Юга, Востока, Татарстана и центральной части России. На первом этапе, в каждом из них, выберут 50 заведений. Всего в списке Урала 189 ресторанов, гастробаров и кафе. Из них 37 находятся в Челябинске и одно в Златоусте: Организаторы уточняют, что независимая премия проводится с 2013 года, а номинанты избираются путем тайного голосования. Среди комиссии рестораторы, эксперты гостиничного и винного бизнеса, критики и журналисты. В марте WhereToEat выставили общероссийский лонг-лист. Среди лучших, по мнению премии, заведений России числились семь из Челябинской области. Тогда в список вошли Y Bistro, Brut is good, Barbaresco, Prostobar, Redactor, «Сицилия» и «Оливер».