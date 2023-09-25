В лонг-лист нового сезона ресторанной премии WhereToEat вошли 37 заведений Челябинска и одно из Златоуста. Региональный этап организаторы проведут с 27 сентября по 16 ноября.
«В конце сентября стартует череда церемоний награждения лучших представителей ресторанной индустрии в регионах! Рестораны, вошедшие в шорт-листы регионов, автоматически включат в список для голосования всероссийской премии WhereToEat Russia 2024», — сообщается на официальном сайте премии.
Среди участников представители Москвы, Санкт-петербурга, Урала, Сибири, Юга, Востока, Татарстана и центральной части России. На первом этапе, в каждом из них, выберут 50 заведений. Всего в списке Урала 189 ресторанов, гастробаров и кафе. Из них 37 находятся в Челябинске и одно в Златоусте:
- Plan B
- «7 Пятниц»
- Barbaresco
- Redactor
- Bistro Y
- Rou Rou
- «Моя вина»
- Sicilia
- Sketch
- «На старом месте»
- «Облака»
- Topka Reborn
- Tortillas & Grill
- «Оливер»
- United
- Viet Quan
- «Пойдем в горы?»
- «Подди-Пицца»
- «Профессорский»
- Family Grill
- «Асаби»
- «Слон»
- «Счастливый Кузюк» (Златоуст)
- Joy Café
- La Galleria Bar & Karaoke
- «Гриль Хаус»
- «Уральские пельмени»
- «Фонд культуры»
- Pasta Bar by Dovolny
- «Камчатка»
- «Камон в Кардамон»
- «Честер»
- «Mr & Mrs Boo»
- «Хинкали и вино»
- Mozzarella
- «Додо Пицца»
- «Хачапури тетушки Марико»
- «ФортеПьяно»
Организаторы уточняют, что независимая премия проводится с 2013 года, а номинанты избираются путем тайного голосования. Среди комиссии рестораторы, эксперты гостиничного и винного бизнеса, критики и журналисты.
В марте WhereToEat выставили общероссийский лонг-лист. Среди лучших, по мнению премии, заведений России числились семь из Челябинской области. Тогда в список вошли Y Bistro, Brut is good, Barbaresco, Prostobar, Redactor, «Сицилия» и «Оливер».
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