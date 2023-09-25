25 сентября 2023

В лонг-лист ресторанной премии WhereToEat вошли 38 челябинских заведений. Список

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Ресторанная премия WhereToEat Урал 2021. Екатеринбург, wheretoeat
В лонг-лист Урала попали 38 челябинских ресторанов, победителей огласят 20 октября Фото:

В лонг-лист нового сезона ресторанной премии WhereToEat вошли 37 заведений Челябинска и одно из Златоуста. Региональный этап организаторы проведут с 27 сентября по 16 ноября.

«В конце сентября стартует череда церемоний награждения лучших представителей ресторанной индустрии в регионах! Рестораны, вошедшие в шорт-листы регионов, автоматически включат в список для голосования всероссийской премии WhereToEat Russia 2024», — сообщается на официальном сайте премии.

Среди участников представители Москвы, Санкт-петербурга, Урала, Сибири, Юга, Востока, Татарстана и центральной части России. На первом этапе, в каждом из них, выберут 50 заведений. Всего в списке Урала 189 ресторанов, гастробаров и кафе. Из них 37 находятся в Челябинске и одно в Златоусте:

  • Plan B
  • «7 Пятниц»
  • Barbaresco
  • Redactor
  • Bistro Y
  • Rou Rou
  • «Моя вина»
  • Sicilia
  • Sketch
  • «На старом месте»
  • «Облака»
  • Topka Reborn
  • Tortillas & Grill
  • «Оливер»
  • United
  • Viet Quan
  • «Пойдем в горы?»
  • «Подди-Пицца»
  • «Профессорский»
  • Family Grill
  • «Асаби»
  • «Слон»
  • «Счастливый Кузюк» (Златоуст)
  • Joy Café
  • La Galleria Bar & Karaoke
  • «Гриль Хаус»
  • «Уральские пельмени»
  • «Фонд культуры»
  • Pasta Bar by Dovolny
  • «Камчатка»
  • «Камон в Кардамон»
  • «Честер»
  • «Mr & Mrs Boo»
  • «Хинкали и вино»
  • Mozzarella
  • «Додо Пицца»
  • «Хачапури тетушки Марико»
  • «ФортеПьяно»

Организаторы уточняют, что независимая премия проводится с 2013 года, а номинанты избираются путем тайного голосования. Среди комиссии рестораторы, эксперты гостиничного и винного бизнеса, критики и журналисты.

В марте WhereToEat выставили общероссийский лонг-лист. Среди лучших, по мнению премии, заведений России числились семь из Челябинской области. Тогда в список вошли Y Bistro, Brut is good, Barbaresco, Prostobar, Redactor, «Сицилия» и «Оливер».

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В лонг-лист нового сезона ресторанной премии WhereToEat вошли 37 заведений Челябинска и одно из Златоуста. Региональный этап организаторы проведут с 27 сентября по 16 ноября. «В конце сентября стартует череда церемоний награждения лучших представителей ресторанной индустрии в регионах! Рестораны, вошедшие в шорт-листы регионов, автоматически включат в список для голосования всероссийской премии WhereToEat Russia 2024», — сообщается на официальном сайте премии. Среди участников представители Москвы, Санкт-петербурга, Урала, Сибири, Юга, Востока, Татарстана и центральной части России. На первом этапе, в каждом из них, выберут 50 заведений. Всего в списке Урала 189 ресторанов, гастробаров и кафе. Из них 37 находятся в Челябинске и одно в Златоусте: Организаторы уточняют, что независимая премия проводится с 2013 года, а номинанты избираются путем тайного голосования. Среди комиссии рестораторы, эксперты гостиничного и винного бизнеса, критики и журналисты. В марте WhereToEat выставили общероссийский лонг-лист. Среди лучших, по мнению премии, заведений России числились семь из Челябинской области. Тогда в список вошли Y Bistro, Brut is good, Barbaresco, Prostobar, Redactor, «Сицилия» и «Оливер».
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