Семь ресторанов Челябинска прошли первый этап ресторанной премии России

В лонг-лист вошли рестораны авторской средиземноморской, европейской и русской кухни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь ресторанов Челябинска вошли в лонг-лист национальной ресторанной премии WhereToEat. В списке по алфавитному порядку расположились рестораны европейской и русской кухни, гастробары и авторские фьюжн заведения.

«Оргкомитет премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов России 2023 года. Обращаем ваше внимание на то, что рестораны располагаются в алфавитном порядке», — говорится на официальном сайте премии.

На сайте числится винный ресторан с авторской кухней Y Bistro. Средний чек заведения по данным 2ГИС составляет 1 500 рублей. Также представлены ресторан европейской кухни Barbaresco и гастротека Brut is good с таким же средним чеком. В список попал гастробар Prostobar с обилием стрит-фуда в меню и счетом в одну тысячу рублей. Из семейных ресторанов представлен «Оливер» с чеком в 800 рублей.

Самыми дорогими к посещению заведением в списке стал ресторан авторской европейской и русской кухни Redactor со счетом 3 900 рублей. По среднему чеку ему уступил ресторан средиземноморской кухни «Сицилия», ужин в котором обходится в среднем в 2 500 рублей.