Ушла из жизни судья Пермского краевого суда Екатерина Самойлова. В суде в течение последних пяти лет она занималась рассмотрением уголовных дел.
«Родилась в 1981 году, после окончания юрфака Пермского госуниверситета была назначена помощником судьи Свердловского районного суда Перми. Судейскую карьеру Екатерина Самойлова начала в этом же суде в 2010 году. Спустя восемь лет ее назначили судьей Пермского краевого суда, где она проработала до 2023 года, рассматривая уголовные дела», — сообщается на сайте Пермского краевого суда.
Коллеги Екатерины Самойловой сообщают, что она пользовалась авторитетом и уважением коллектива. Пермский краевой суд, совет судей и квалификационная коллегия судей Прикамья выражают соболезнования родным и близким умершей.
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