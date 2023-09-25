25 сентября 2023

Ушла из жизни судья Пермского краевого суда

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение последних лет жизни Екатерина Самойлова занималась в суде рассмотрением уголовных дел Фото:

Ушла из жизни судья Пермского краевого суда Екатерина Самойлова. В суде в течение последних пяти лет она занималась рассмотрением уголовных дел.

«Родилась в 1981 году, после окончания юрфака Пермского госуниверситета была назначена помощником судьи Свердловского районного суда Перми. Судейскую карьеру Екатерина Самойлова начала в этом же суде в 2010 году. Спустя восемь лет ее назначили судьей Пермского краевого суда, где она проработала до 2023 года, рассматривая уголовные дела», — сообщается на сайте Пермского краевого суда.

Коллеги Екатерины Самойловой сообщают, что она пользовалась авторитетом и уважением коллектива. Пермский краевой суд, совет судей и квалификационная коллегия судей Прикамья выражают соболезнования родным и близким умершей.

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Ушла из жизни судья Пермского краевого суда Екатерина Самойлова. В суде в течение последних пяти лет она занималась рассмотрением уголовных дел. «Родилась в 1981 году, после окончания юрфака Пермского госуниверситета была назначена помощником судьи Свердловского районного суда Перми. Судейскую карьеру Екатерина Самойлова начала в этом же суде в 2010 году. Спустя восемь лет ее назначили судьей Пермского краевого суда, где она проработала до 2023 года, рассматривая уголовные дела», — сообщается на сайте Пермского краевого суда. Коллеги Екатерины Самойловой сообщают, что она пользовалась авторитетом и уважением коллектива. Пермский краевой суд, совет судей и квалификационная коллегия судей Прикамья выражают соболезнования родным и близким умершей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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