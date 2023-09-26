В Кунгуре водитель автобуса протаранил остановку, где находились люди

26 сентября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса въехал в остановочный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел утром 26 сентября, рассказала URA.RU местная жительница Людмила. «Автобус въехал в остановку в Кунгуре. На площадке в этот момент транспорт ожидали человека четыре или пять. Мы с мужем проезжали мимо, сами видели», — пояснила собеседница информационного агентства. Через несколько минут автобус уехал с места происшествия, людей водитель не пустил в салон. После столкновения у комплекса отвалилась крыша, она упала на землю рядом. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.

В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел утром 26 сентября, рассказала URA.RU местная жительница Людмила. «Автобус въехал в остановку в Кунгуре. На площадке в этот момент транспорт ожидали человека четыре или пять. Мы с мужем проезжали мимо, сами видели», — пояснила собеседница информационного агентства. Через несколько минут автобус уехал с места происшествия, людей водитель не пустил в салон. После столкновения у комплекса отвалилась крыша, она упала на землю рядом. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.