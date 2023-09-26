В Кунгуре водитель автобуса протаранил остановку, где находились люди

В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел утром 26 сентября, рассказала URA.RU местная жительница Людмила.
«Автобус въехал в остановку в Кунгуре. На площадке в этот момент транспорт ожидали человека четыре или пять. Мы с мужем проезжали мимо, сами видели», — пояснила собеседница информационного агентства.
Через несколько минут автобус уехал с места происшествия, людей водитель не пустил в салон. После столкновения у комплекса отвалилась крыша, она упала на землю рядом.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.
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