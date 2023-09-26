В Кунгуре водитель автобуса протаранил остановку, где находились люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Водитель автобуса въехал в остановочный комплекс Фото:

В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел утром 26 сентября, рассказала URA.RU местная жительница Людмила.

«Автобус въехал в остановку в Кунгуре. На площадке в этот момент транспорт ожидали человека четыре или пять. Мы с мужем проезжали мимо, сами видели», — пояснила собеседница информационного агентства.

Через несколько минут автобус уехал с места происшествия, людей водитель не пустил в салон. После столкновения у комплекса отвалилась крыша, она упала на землю рядом.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.

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В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел утром 26 сентября, рассказала URA.RU местная жительница Людмила. «Автобус въехал в остановку в Кунгуре. На площадке в этот момент транспорт ожидали человека четыре или пять. Мы с мужем проезжали мимо, сами видели», — пояснила собеседница информационного агентства. Через несколько минут автобус уехал с места происшествия, людей водитель не пустил в салон. После столкновения у комплекса отвалилась крыша, она упала на землю рядом. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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