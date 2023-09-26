26 сентября 2023

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Пассаж»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, реклама, трц пассаж, благоустройство города
Посетителей попросили срочно выйти из здания Фото:

В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Пассаж» эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Посетителей „Пассажа“ просят выйти на улицу», — пишет telegram-канал ЕАН, ссылаясь на очевидцев. По их словам, в здании по громкой связи объявили, что в одном из помещений произошло задымление.

В ГУ МЧС по Свердловской области ответили корреспонденту URA.RU, что им информация о происшествии не поступала. Журналист пытался дозвониться до представителей ТЦ, но на звонок никто не ответил.

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В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Пассаж» эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Посетителей „Пассажа“ просят выйти на улицу», — пишет telegram-канал ЕАН, ссылаясь на очевидцев. По их словам, в здании по громкой связи объявили, что в одном из помещений произошло задымление. В ГУ МЧС по Свердловской области ответили корреспонденту URA.RU, что им информация о происшествии не поступала. Журналист пытался дозвониться до представителей ТЦ, но на звонок никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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