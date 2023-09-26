В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Пассаж»

27 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Посетителей попросили срочно выйти из здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Пассаж» эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Посетителей „Пассажа“ просят выйти на улицу», — пишет telegram-канал ЕАН, ссылаясь на очевидцев. По их словам, в здании по громкой связи объявили, что в одном из помещений произошло задымление. В ГУ МЧС по Свердловской области ответили корреспонденту URA.RU, что им информация о происшествии не поступала. Журналист пытался дозвониться до представителей ТЦ, но на звонок никто не ответил.

В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Пассаж» эвакуируют. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Посетителей „Пассажа“ просят выйти на улицу», — пишет telegram-канал ЕАН, ссылаясь на очевидцев. По их словам, в здании по громкой связи объявили, что в одном из помещений произошло задымление. В ГУ МЧС по Свердловской области ответили корреспонденту URA.RU, что им информация о происшествии не поступала. Журналист пытался дозвониться до представителей ТЦ, но на звонок никто не ответил.