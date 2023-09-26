Челябинским подросткам не будут продавать зажигалки

27 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Челябинская область станет первой в России, где введут ограничения на продажу зажигалок несовершеннолетним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области намерены запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Голосование за проект соответствующего регионального закона состоится на заседании ЗСО 28 сентября. «Собираемся рассмотреть инициативу об ограничении продажи зажигалок, газовых баллончиков несовершеннолетним. Уверен, большинство предпринимателей не будут продавать из-за реальной возможности этого не делать без нарушений», — заявил спикер ЗСО Олег Гербер во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Олег Гербер и Евгений Илле. Как сообщается в проекте документа, если у продавца возникает подозрение, что покупателю зажигалки не исполнилось 18 лет, он обязан проверить у покупателя документы. В случае, если он — несовершеннолетний, в покупке ему должно быть отказано.

Депутаты заксобрания Челябинской области намерены запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Голосование за проект соответствующего регионального закона состоится на заседании ЗСО 28 сентября. «Собираемся рассмотреть инициативу об ограничении продажи зажигалок, газовых баллончиков несовершеннолетним. Уверен, большинство предпринимателей не будут продавать из-за реальной возможности этого не делать без нарушений», — заявил спикер ЗСО Олег Гербер во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Олег Гербер и Евгений Илле. Как сообщается в проекте документа, если у продавца возникает подозрение, что покупателю зажигалки не исполнилось 18 лет, он обязан проверить у покупателя документы. В случае, если он — несовершеннолетний, в покупке ему должно быть отказано.