26 сентября 2023

Челябинским подросткам не будут продавать зажигалки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга, зажигалка, чм2018, чемпионат мира по футболу, сувенирная продукция
Челябинская область станет первой в России, где введут ограничения на продажу зажигалок несовершеннолетним Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области намерены запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Голосование за проект соответствующего регионального закона состоится на заседании ЗСО 28 сентября.

«Собираемся рассмотреть инициативу об ограничении продажи зажигалок, газовых баллончиков несовершеннолетним. Уверен, большинство предпринимателей не будут продавать из-за реальной возможности этого не делать без нарушений», — заявил спикер ЗСО Олег Гербер во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс».

Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Олег Гербер и Евгений Илле. Как сообщается в проекте документа, если у продавца возникает подозрение, что покупателю зажигалки не исполнилось 18 лет, он обязан проверить у покупателя документы. В случае, если он — несовершеннолетний, в покупке ему должно быть отказано.

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Депутаты заксобрания Челябинской области намерены запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Голосование за проект соответствующего регионального закона состоится на заседании ЗСО 28 сентября. «Собираемся рассмотреть инициативу об ограничении продажи зажигалок, газовых баллончиков несовершеннолетним. Уверен, большинство предпринимателей не будут продавать из-за реальной возможности этого не делать без нарушений», — заявил спикер ЗСО Олег Гербер во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Олег Гербер и Евгений Илле. Как сообщается в проекте документа, если у продавца возникает подозрение, что покупателю зажигалки не исполнилось 18 лет, он обязан проверить у покупателя документы. В случае, если он — несовершеннолетний, в покупке ему должно быть отказано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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