Представитель малой партии стал депутатом в Челябинской области

В муниципальных выборах в Челябинской области приняло участие четыре представителя непарламентских партий. Одному из них удалось стать депутатом.
«Индивидуальный предприниматель Виталий Прохоров, выдвинутый региональным отделением партии „Родина“ выиграл выборы по округу № 20 в Кыштыме. Прохоров набрал 436 голосов избирателей, ближайший преследователь из двух его соперников — 67 голосов», — информирует сайт облизбиркома. Прохоров является действующим депутатом горсобрания Кыштыма.
На выборах в избирательном округе № 14 в Миассе представительница «Яблока» Валентина Комкова заняла второе место. Она набрала 289 голосов избирателей (у победителя — 1027).
Еще один представитель партии «Яблоко» Дмитрий Согрин в Копейске на округе № 20 занял предпоследнее место с 85 голосами. Представитель Партии социальной защиты Евгений Матвеев участвовал в выборах в Еманжелинском муниципальном округе. На избирательном округе № 1 он занял предпоследнее место. За него проголосовало 13 человек.
Выборы состоялись с 12 по 14 сентября. Большинство мест в областном заксобрании и в местных собраниях депутатов заняли представители партии «Единая Россия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!