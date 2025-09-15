Представитель малой партии стал депутатом в Челябинской области

Кандидат от партии «Родина» Виталий Прохоров стал депутатом в Кыштыме
Кандидат от партии «Родина» Виталий Прохоров стал депутатом в Кыштыме
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В муниципальных выборах в Челябинской области приняло участие четыре представителя непарламентских партий. Одному из них удалось стать депутатом.

«Индивидуальный предприниматель Виталий Прохоров, выдвинутый региональным отделением партии „Родина“ выиграл выборы по округу № 20 в Кыштыме. Прохоров набрал 436 голосов избирателей, ближайший преследователь из двух его соперников — 67 голосов», — информирует сайт облизбиркома. Прохоров является действующим депутатом горсобрания Кыштыма.

На выборах в избирательном округе № 14 в Миассе представительница «Яблока» Валентина Комкова заняла второе место. Она набрала 289 голосов избирателей (у победителя — 1027).

Еще один представитель партии «Яблоко» Дмитрий Согрин в Копейске на округе № 20 занял предпоследнее место с 85 голосами. Представитель Партии социальной защиты Евгений Матвеев участвовал в выборах в Еманжелинском муниципальном округе. На избирательном округе № 1 он занял предпоследнее место. За него проголосовало 13 человек.

Выборы состоялись с 12 по 14 сентября. Большинство мест в областном заксобрании и в местных собраниях депутатов заняли представители партии «Единая Россия».

