Челябинские инженеры зарабатывают в среднем 100 000 рублей в месяц

В Челябинской области летом 2025 года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. За год их зарплаты выросли на 12% до 98 237 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Инженеры востребованы в различных сферах — от производственных площадок до офисов, где они занимаются проектированием и разработкой инновационных решений. В группу инженерных специальностей входят многие профессии: инженеры ПТО, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-энергетики и другие. Фактический заработок зависит от опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата», — отметили в пресс-службе «Авито Работа».
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых офисных специалистов в регионе занимают менеджеры по продажам, зарабатывающие в среднем 79 915 рублей в месяц. За год зарплаты у специалистов увеличились на 13%. Они отвечают за поиск и привлечение клиентов, ведение переговоров и заключение сделок, поддерживают отношения с клиентами, занимаются анализом рынка и выполняют план продаж.
Завершают рейтинг маркетологи. В среднем они зарабатывают 78 880 рублей в месяц. Зарплата этих специалистов увеличилась на 24%. Специалисты создают стратегии продвижения, занимаются разработкой рекламных кампаний, создают контент и оптимизируют маркетинговые каналы.
