«Газпромбанк» выкупил ТЦ «Мега» в Екатеринбурге у шведских инвесторов

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«МЕГА Парк» в Екатеринбурге, мега парк
«Мега» теперь принадлежит компании «Газпромбанк» Фото:

Группа «Газпромбанк» выкупила российские торговые центры «Мега» площадью 2,3 млн квадратных метров у шведской компании Ingka Centres. Речь в частности идет об объекте в Екатеринбурге. Об этом пресс-служба компании сообщила на своем сайте.

«В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде)», — говорится в сообщении «Газпромбанка». Заместитель председателя правления компании Тигран Хачатуров заявил о том, что торговые центры планируется развивать.

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Группа «Газпромбанк» выкупила российские торговые центры «Мега» площадью 2,3 млн квадратных метров у шведской компании Ingka Centres. Речь в частности идет об объекте в Екатеринбурге. Об этом пресс-служба компании сообщила на своем сайте. «В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде)», — говорится в сообщении «Газпромбанка». Заместитель председателя правления компании Тигран Хачатуров заявил о том, что торговые центры планируется развивать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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