«Газпромбанк» выкупил ТЦ «Мега» в Екатеринбурге у шведских инвесторов

«Мега» теперь принадлежит компании «Газпромбанк»
Группа «Газпромбанк» выкупила российские торговые центры «Мега» площадью 2,3 млн квадратных метров у шведской компании Ingka Centres. Речь в частности идет об объекте в Екатеринбурге. Об этом пресс-служба компании сообщила на своем сайте.
«В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде)», — говорится в сообщении «Газпромбанка». Заместитель председателя правления компании Тигран Хачатуров заявил о том, что торговые центры планируется развивать.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!