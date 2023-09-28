Под Екатеринбургом полицейские открыли стрельбу по пьяному лихачу

28 сентября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Водитель Daewoo Nexia отказался останавливаться по требованию инспекторов ДПС, завязалась погоня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле города Арамиль (Свердловская область) инспекторы ДПС попытались остановить подозрительную Daewoo Nexia, но водитель отказался выполнять требование стражей порядка. Завязалась погоня, закончить которую удалось только с помощью табельного оружия — инспекторы выстрелили по колесам машины. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «В ходе преследования нарушитель на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, которые двигались в попутном направлении. А также препятствовал движению патрульного автомобиля, пытаясь столкнуть его с дороги, подвергая жизнь стражей порядка опасности», — рассказали обстоятельства погони в ГИБДД. Сначала инспекторы призывали нарушителя остановиться, используя громкоговоритель, а затем достали оружие. Водитель остановился только тогда, когда выстрелом было повреждено левое колесо автомобиля. Но и тогда он отказался сдаваться, заблокировав двери машины. Тогда инспекторам пришлось разбить стекло и применить физическую силу, чтобы заковать нарушителя в наручники. Задержанным оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья, проживающий в поселке Кашино. Мужчина был пьян. Он пояснил, что машина принадлежит его знакомой. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В отношении задержанного составили два административных протокола. Кроме того выяснилось, что в РФ мужчина находился незаконно. Машину отправили на спецстоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле города Арамиль (Свердловская область) инспекторы ДПС попытались остановить подозрительную Daewoo Nexia, но водитель отказался выполнять требование стражей порядка. Завязалась погоня, закончить которую удалось только с помощью табельного оружия — инспекторы выстрелили по колесам машины. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «В ходе преследования нарушитель на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, которые двигались в попутном направлении. А также препятствовал движению патрульного автомобиля, пытаясь столкнуть его с дороги, подвергая жизнь стражей порядка опасности», — рассказали обстоятельства погони в ГИБДД. Сначала инспекторы призывали нарушителя остановиться, используя громкоговоритель, а затем достали оружие. Водитель остановился только тогда, когда выстрелом было повреждено левое колесо автомобиля. Но и тогда он отказался сдаваться, заблокировав двери машины. Тогда инспекторам пришлось разбить стекло и применить физическую силу, чтобы заковать нарушителя в наручники. Задержанным оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья, проживающий в поселке Кашино. Мужчина был пьян. Он пояснил, что машина принадлежит его знакомой. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В отношении задержанного составили два административных протокола. Кроме того выяснилось, что в РФ мужчина находился незаконно. Машину отправили на спецстоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции.