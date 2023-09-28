На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погибла женщина. Фото

В аварии на трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО случилось смертельное ДТП

28 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Одна из машин после удара загорелась (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО в аварии погибла 50-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. 50-летняя пассажирка Hyundai погибла, оба водителя ранены», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что после столкновения Lada загорелась. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, однако не сообщается, какой из автомобилей это сделал. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО в аварии погибла 50-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. 50-летняя пассажирка Hyundai погибла, оба водителя ранены», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что после столкновения Lada загорелась. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, однако не сообщается, какой из автомобилей это сделал.