На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погибла женщина. Фото

В аварии на трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО случилось смертельное ДТП
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Одна из машин после удара загорелась (архивное фото) Фото:

На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО в аварии погибла 50-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия на 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. 50-летняя пассажирка Hyundai погибла, оба водителя ранены», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там также добавили, что после столкновения Lada загорелась. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, однако не сообщается, какой из автомобилей это сделал.

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На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО в аварии погибла 50-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. 50-летняя пассажирка Hyundai погибла, оба водителя ранены», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что после столкновения Lada загорелась. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, однако не сообщается, какой из автомобилей это сделал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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