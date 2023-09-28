Одна из машин после удара загорелась (архивное фото)
На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО в аварии погибла 50-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Трагедия на 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. 50-летняя пассажирка Hyundai погибла, оба водителя ранены», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Там также добавили, что после столкновения Lada загорелась. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу, однако не сообщается, какой из автомобилей это сделал.
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