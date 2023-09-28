28 сентября 2023

В Челябинской области больше медиков станут получать соцвыплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцвыплаты получат медики, оказывающие выездную патронажную паллиативную помощь взрослым Фото:

Заксобрание Челябинской области поддержало инициативу губернатора Алексея Текслера о предоставлении права получать специальную социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО, принят соответствующий законопроект.

«Депутаты областного парламента поддержали 28 сентября законопроект, внесенный губернатором, который предоставит право на получение специальной социальной выплаты с 1 июля медицинским работникам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым. Выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Размер зависит от должности и количества отработанных часов», — уточнили в пресс-службе.

В ЗСО также отметили, что по инициативе губернатора Текслера в 2023 году была установлена региональная выплата для ряда категорий медработников. С 1 января по 31 декабря 2023 года соцвыплата полагается медикам, которые оказывают скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу ОМС. В том числе фельдшеры, младший медперсонал, психиатры, наркологи, дерматовенерологи, фтизиатры.

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Заксобрание Челябинской области поддержало инициативу губернатора Алексея Текслера о предоставлении права получать специальную социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО, принят соответствующий законопроект. «Депутаты областного парламента поддержали 28 сентября законопроект, внесенный губернатором, который предоставит право на получение специальной социальной выплаты с 1 июля медицинским работникам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым. Выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Размер зависит от должности и количества отработанных часов», — уточнили в пресс-службе. В ЗСО также отметили, что по инициативе губернатора Текслера в 2023 году была установлена региональная выплата для ряда категорий медработников. С 1 января по 31 декабря 2023 года соцвыплата полагается медикам, которые оказывают скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу ОМС. В том числе фельдшеры, младший медперсонал, психиатры, наркологи, дерматовенерологи, фтизиатры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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