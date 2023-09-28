28 сентября 2023

Силовики задержали убийцу мужчины, чьи кости нашли в районе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
После установления личности погибшего правоохранители вышли на след убийцы Фото:

В Челябинске правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу мужчины, чьи кости накануне нашли в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С ним проводятся следственные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, подозреваемой является сожительница погибшего. По предварительным данным, между парой произошла пьяная ссора, в ходе которой она убила мужчину и попыталась избавиться от трупа. О подозреваемой известно, что ей 46 лет, ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Сейчас правоохранители работают над установлением личности второго человека, останки которого были обнаружены.

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В Челябинске правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу мужчины, чьи кости накануне нашли в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С ним проводятся следственные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, подозреваемой является сожительница погибшего. По предварительным данным, между парой произошла пьяная ссора, в ходе которой она убила мужчину и попыталась избавиться от трупа. О подозреваемой известно, что ей 46 лет, ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Сейчас правоохранители работают над установлением личности второго человека, останки которого были обнаружены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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