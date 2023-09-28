Силовики задержали убийцу мужчины, чьи кости нашли в районе Челябинска

После установления личности погибшего правоохранители вышли на след убийцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу мужчины, чьи кости накануне нашли в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С ним проводятся следственные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, подозреваемой является сожительница погибшего. По предварительным данным, между парой произошла пьяная ссора, в ходе которой она убила мужчину и попыталась избавиться от трупа. О подозреваемой известно, что ей 46 лет, ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Сейчас правоохранители работают над установлением личности второго человека, останки которого были обнаружены.