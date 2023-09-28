Из-за найденных в Челябинске человеческих скелетов возбудили уголовное дело

Следователи считают, что люди, чьи скелеты обнаружили в Челябинске, были убиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за найденных в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска скелетов возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас рассматривается версия об убийстве.

«По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что убийства не связаны друг с другом. Сейчас следователи устанавливают личности погибших.

Кости нашли в районе гаражного кооператива №401 и остановки «Поворот на ЧВВАКУШ». При этом удалось установить, что в Тракторозаводском районе найденные кости принадлежат мужчине 50 лет. В Курчатовском районе нашли лишь череп неустановленного человека.