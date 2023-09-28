28 сентября 2023

Из-за найденных в Челябинске человеческих скелетов возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Следователи считают, что люди, чьи скелеты обнаружили в Челябинске, были убиты Фото:

Из-за найденных в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска скелетов возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас рассматривается версия об убийстве.

«По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что убийства не связаны друг с другом. Сейчас следователи устанавливают личности погибших.

Кости нашли в районе гаражного кооператива №401 и остановки «Поворот на ЧВВАКУШ». При этом удалось установить, что в Тракторозаводском районе найденные кости принадлежат мужчине 50 лет. В Курчатовском районе нашли лишь череп неустановленного человека.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за найденных в Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска скелетов возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас рассматривается версия об убийстве. «По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что убийства не связаны друг с другом. Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Кости нашли в районе гаражного кооператива №401 и остановки «Поворот на ЧВВАКУШ». При этом удалось установить, что в Тракторозаводском районе найденные кости принадлежат мужчине 50 лет. В Курчатовском районе нашли лишь череп неустановленного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...